嚴重違紀 楊晶遭撤職留黨察看

2018年02月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中共十九大意外落選中央委員後，大陸國務院祕書長楊晶「落馬」傳聞就不斷。大陸新華社昨報導稱，中共18屆中央書記處書記、國務委員兼國務院祕書長楊晶因嚴重違紀問題立案審查，被處留黨察看1年、行政撤職處分。同時，大陸全國人大常委會也撤銷其國務委員、國務院祕書長職務。

新華社指出，經查，「楊晶同志嚴重違反政治紀律和政治規矩、廉潔紀律，長期與不法企業主、不法社會人員不當交往，為對方利用其職務影響實施違法行為、謀取巨額私利提供便利條件，其親屬收受對方財物。」

報導稱，「在審查中，楊晶同志能夠認錯、悔錯」，依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予楊晶同志留黨察看1年、行政撤職處分，降為正部長級，按程序辦理。同時，24日舉行的第12屆全國人大常委會第33次會議，也決定撤銷其國務委員、國務院祕書長職務。

公開資料顯示，楊晶生於1953年，是內蒙古準格爾旗人，在內蒙古任職逾30年，後進京出任中共統戰部副部長、國家民族事務委員會主任。歷任中共第16屆中央候補委員，第17、18屆中央委員。2012年，楊晶在中共十八大上躋身中央書記處書記，次年兼任國務委員、國務院祕書長，成為國務院總理李克強的「大管家」。

去年中共十九大時，未到退休年齡的楊晶未當選中央委員，卸下中央書記處書記，當時「落馬」傳聞甚囂塵上；但去年底，楊晶曾數度公開亮相，包括陪同李克強接見香港特首林鄭月娥，一度打破落馬傳聞。

以貴州省政協前副主席孔令中為例，因為對抗組織審查，利用職務便利謀私利2016年4月被留黨察看一年、行政撤職，降為正廳級非領導職務；而也有官員察看期滿後，當局決定按期恢復表決、選舉權等案例。

「留黨察看」是僅次於開除黨籍的中共黨紀處分，分為1年和2年。處分期間，黨員沒有表決權、選舉權和被選舉權。期滿後恢復其黨員權利，但其後2年之內，不得擔任相當或者高於其原任職務；堅持不改或又發現其他違紀行為者，將會被開除黨籍。

(中國時報)