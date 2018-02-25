挪威 荷蘭 2025年禁售燃油車

2018年02月25日 01:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

世界主要國家禁售燃油車時程

為減緩氣候暖化與降低對石油的依賴，世界各國積極發展零碳交通，並陸續公布禁售燃油車時間表。挪威和荷蘭宣布在2025年禁售燃油車，腳步領先全球。這兩國不論在電動車的普及程度與相關基礎建設均是佼佼者。

目前大陸的電動車數量約150萬輛，但是人口僅僅約520萬人的挪威，就有超過10萬輛電動車。挪威電動車密度之高，吸引領導品牌特斯拉前往積極布樁，去年宣布將在該國建立歐洲最大的「超級充電站」，可容納42輛電動車通時充電，並將在高速公路旁邊建站，為長途駕駛的電動車提供電力保障。

政府降稅 廣設充電樁

挪威無疑是歐洲電動車潮流的先導者，統計顯示，電動車和油電複合動力車占該國2017年新車銷售總量的52％，比2016年的40％大幅成長，也證實挪威確為無碳交通領域的先驅。

挪威早在70年代就開始發展電動車產業，推出一系列優惠與補助政策，扶植電動車行業發展，降低電動車企業徵稅比率。面對大眾使用者，政府提供大量的充電裝置，減免賦稅以及部分路段停車的費用。

荷蘭是全球第五大電動車市場，銷售量從5年前開始直線上升，曾創下3年平均年成長率超過50％的紀錄，2015年共售出近6萬輛電動車，去年則是1萬1千餘輛。目前電動車在荷蘭車市占5％，且有94％電動車都是公司用車，個人用電動車所占比率仍小，然而環保節能的觀念已深植人心，加上政策的推波助瀾，電動車的發展已是不可逆的趨勢。

電動巴士 充電僅5分鐘

荷蘭減免電動車的汽車稅、牌照稅。地方政府針對個人購買電動車、或設置私人充電站都有補助，而公司車若使用電動車，也有賦稅優惠。此外，地方政府更積極廣設公共充電站，以建造一個完善的電動車行駛環境。

公共運輸方面，去年歐盟政府資助荷蘭公司Heliox開發新技術，讓電動巴士在轉運站只需要2到5分鐘就能充電完成。此技術讓公車可以在抵達終點站的時候充電，繼續下一趟行程，不用一直停車充電，有效解決電動車在普及上遇到的難題。

(中國時報)