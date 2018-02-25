迎2024奧運 巴黎2020封殺柴油車

2018年02月25日 01:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

法國馬克洪政府去年5月上任後努力推行環保政策，矢言遵行《氣候協定》，計畫在2040年禁售汽油與柴油車。首都巴黎則懷抱更遠大的野心，去年10月宣布要提前在2030年達成同樣目標。

巴黎將主辦2024年夏季奧運。為了解決嚴重空氣汙染，市長伊達歌宣示，將在2020年前讓柴油車從巴黎絕跡。伊達歌希望將「花都」打造為「空氣品質模範城市」，她嚴格限制車輛在巴黎市中心的行駛權，並畫定無車區，每年定一天「無車日」，擴展單車道與行人道的建設，讓人們不再依靠燃燒石化燃料的交通工具，短短數年，巴黎成為全世界推廣電動車的模範城市。

巴黎擁有多樣化的交通工具出租共享服務，範圍橫跨電動車、電動機車以及自行車。例如台灣近年很紅的Gogoro，結合策略伙伴德國博世集團（Bosch）子公司，去年夏天在巴黎推出名為Coup的電動機車共享服務，一共600輛供民眾使用。

巴黎提供的公共電動機車，只要用手機應用程式就可以密碼解鎖租借。這項服務由新創企業Cityscoot提供，現在全市區已經達到1500輛。

巴黎Autolib’則是世界第一個電動汽車（Bluecar）租借服務，從最初的1000輛拓展至今將近4000輛，出租站逾1000個，充電站則將近6000處，範圍覆蓋全巴黎大區100個城市，註冊用戶超過12萬人。

(中國時報)