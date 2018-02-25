中油今年要設160個充換電站

北市府與業者合作試辦Ucar，預計3月上路。 （張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
台灣推動電動車時程

行政院宣示2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，政策上採取「先兩輪後四輪」，中華郵政2023年前將逐步汰換9000輛機車為電動機車，台北市3月起試辦U-Car共享汽車，提供10輛共享電動汽車開放租借，開放11處公有停車場借還點，鎖定年輕族群接觸電動車。

行政院宣示禁售燃油車的目標，但產業界與民眾最關心的是一旦購買電動車，相關充電站與停車場設備等基礎設施是否準備好了？

工業局副局長楊志清指出，今年中油在160座加油站要附設充換電站，工業局將訂定「公版」電池規格，並在3年內完成1000座設置。汽車部分，2022年推出新版車廠的「車輛平均油耗標準」，強制整廠新車每公升油耗標準提高4成以上，藉此迫車商生產更多電動車。

經濟部預計5年要為電動機車建置3310站充換電站，原本政府屬意市占最高的Gogoro換電系統成為「公版」規格，引起非Go業者反彈，進度因此後延。雖然生產Gogoro的睿能創意後來釋出換電系統免授權金善意，但業者間意見尚未整合。

楊志清說明，3310站要分成兩部分，其中2310站是依循既有的補助政策，業者來申請，政府依設置點有多少車子移動去做審核，每站補助金額比例最高不超過50％、上限30萬。

楊志清表示，充電部分已有共識。換電部分，中油今年先有160站要做充換電站，一定會敲定一個標準，讓中油招標建置。至於光陽想提別的換電版本，還是要回到換電業界聯盟平台談。

國內電動汽車約1300輛，楊志清表示，內政部今年會修建築法規，讓新大樓在停車空間預留充電管線；另全台灣老屋有800多萬戶，如果進行都更，營建法規將進行規範設置充電樁。

(中國時報)

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