陸砸7千億 全力發展電動車

2018年02月25日 01:12 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸電動汽車銷量突飛猛進，2017年銷量約78萬輛，逾全球銷量一半，並以每年120％的速度增長，目前全大陸電動汽車保有量約150萬輛。背後原因是大陸官方的全力推動，在環保減碳的同時，也是揚長避短，提供新產業技術「超車」的機會。然而目前電動車在大陸仍面臨許多問題，例如充電樁不足，車主時常面臨「續航焦慮」，還有司機抱怨，「電動車折舊快、殘值少，馬力不夠，爬坡是大問題」。

大陸於2015年將電動車列入《中國製造2025》工業發展戰略規劃中，迄今已提供80億美元（約合2300億新台幣）補貼。接下來還要砸近千億人民幣（約合4600億新台幣）擴大充電樁網路，預計到2020年中國將有480萬個充電樁。

彭博社報導，大陸吉利汽車日前以90億美元（約2600億新台幣）收購賓士母公司德國戴姆勒集團9.69％股份，成為最大股東，這也是大陸企業在西方汽車工業中最大手筆投資。外界認為，吉利此次大手筆收購戴姆勒集團股份，瞄準的就是戴姆勒在新能源汽車領域的豐富技術儲備。

不過吉利汽車董事長李書福24日下午否認個人投資說法，並表示，吉利集團此次通過旗下海外企業主體收購戴姆勒9.69％具有表決權的股份，並未使用大陸境內資金，整個交易本身公開透明。

國際能源署統計，2015年大陸電動車銷量已成為世界第一；2016年銷量50多萬輛，占全球銷量一半；2017年銷量約78萬輛，同比增長約50％。

大陸工業和資訊化部副部長辛國斌去年9月在中國汽車產業發展國際論壇上表明，中國正在研究停產燃油車時間表。外界估計時間在2030年之前。同時，大陸政府宣布，自2019年起，在大陸生產汽車的外企，必須確保其中有10％是新能源汽車，若無法完成配額，可能被趕出中國市場。

(中國時報)