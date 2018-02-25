墓仔埔變花海 高雄新亮點

覆鼎金變身花海打造雙湖森林公園。（高雄市政府新聞局提供）

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中國時報
／高雄報導

原為高雄市邊陲地帶的覆鼎金，自縣市合併後搖身變成高雄的核心，其中位在仁武、三民、鳥松交界，超過百年歷史、占地45公頃的覆鼎金公墓，市府積極透過遷葬規畫成雙湖森林公園，將墳區改頭換面，打造為色彩繽紛、風情萬種的花海，成為高雄的新門面。

年後遷移回教公墓

市長陳菊表示，城市治理要尊重生命的價值，將先人遷移至具現代化環境的納骨塔安放，獲得更好的安眠環境，覆鼎金公墓經市府不斷與家屬、當地耆老、民代溝通後，成功遷移1萬4800餘座墓塚打造雙湖公園，同時縫合縣市界線，翻轉城市意象。預計農曆年後再遷移回教公墓，但也將保留具歷史價值的墳塚。

高市政府將覆鼎金公墓由都市計畫墓地變更為公園用地，並以雙湖抱山概念，打造近30公頃「雙湖森林公園」，串連金獅湖與澄清湖風景區，大幅改善周邊景觀，利用花海繽紛色彩取代公墓陰森的老舊印象，也打通仁武、三民、鳥松等區因避鄰設施的阻隔，附近居民可從澄清湖高爾夫球俱樂部進入雙湖公園，翻轉長久以來覆鼎金等於墳墓區的代名詞。

近30公頃 四季花開

新聞局長張家興表示，一般民眾對居家旁有福地、殯儀館、火葬場與納骨塔，大多視為嫌惡設施，如今因雙湖公園的開闢，這三區的民眾不再因嫌惡設施阻絕彼此交流，反而增加日常活動、運動及登高等休憩空間，也讓區域發展出現新契機，創造該區土地價值。

雙湖森林公園第1期工程區約3.63公頃，園區有繽紛入口意向、步道、休憩平台，種滿五顏六色的馬纓丹、珊瑚藤及四季花草，及台灣櫸、洋紅花風鈴木、鳳凰木、大葉欖仁等護坡綠化，形成四季花開的美麗市景。

第2期面積22.64公頃，利用花田植栽及撒播波斯菊花籽，春節期間呈現花樣梯田，並在雙湖林道上種植藍花楹，以台灣欒樹為主要林相，搭配水岸幽美療癒的落羽松，為覆鼎金改頭換面。

(中國時報)

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