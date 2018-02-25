雲嘉南走春 漫步漁鹽之鄉

北門井仔腳瓦盤鹽田為台灣現存最古老完整的鹽田，景致宜人。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

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中國時報
╱台南報導

雲嘉南濱海國家風景區轄區橫跨雲林、嘉義、台南三地沿海區域，轄內自然生態旅遊景點豐富，並在多處全新施作立體藝術彩繪，適合民眾攜家帶眷到雲嘉南走春、遊賞自然美景，感受不同面貌的漁鹽人文風采。

雲管處指出，從將軍漁港旁的漁村出發，馬沙溝漁村的3D彩繪以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」為主題呈現，全區共36幅作品，彩繪村以庄內廟宇李聖宮為中心點，畫作分散在各個角落，透過彩繪營造展現漁村在地產業特色。

遊客可在社區內尋找隱身巷弄裡的精彩畫作，體驗漁村風情，有描繪遼闊的海底世界，還有大章魚的腳變成盪鞦韆、象徵招財的金庫金塊、在地的烏魚子畫作、漁港風景、穿超人裝的小狗，逛累了還有社區小舖可以購買在地特產。

接著來到北門，走訪由洗滌鹽工廠舊建物群改建而成的北門遊客中心，館內詳細介紹雲嘉南濱海觀光資源，有全台第2大的抹香鯨骨骼標本，館內新增5項互動設施，讓所有大、小朋友可以邊玩邊認識濱海風情。

館外繽紛的牆面不只有「東方畢卡索」洪通的模擬畫作，還有多樣風格的特色彩繪，是遊客外拍的熱門景點，還有北門老街、洗滌鹽工廠，連歷史建物北門出張所，都搖身變為超有氣氛的咖啡廳，漫步園區享受慢活假期。

最後來到北門井仔腳鹽田，鹽田是馬賽克拼貼的美麗藝術，復育後遊客在此可體驗曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣，並欣賞鹽田的夕陽美景，還能漫步在一旁的海堤步道，欣賞冬候鳥黑腹燕鷗的黃昏之舞，是行程中最完美的句點。

(中國時報)

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