大鵬灣乘風逐浪 電子套票卡省

鵬管處為提供遊客嘗鮮新享樂，特別推出「大鵬灣電子旅遊套票」，遊客可在湖中划獨木舟漫遊。（鵬管處提供）

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中國時報
／屏東報導

想去小琉球和海龜近距離玩自拍嗎？還是要當個最懂吃的饕客到東港品嘗在地美食呢？鵬管處為提供遊客嘗鮮新享樂，特別推出「大鵬灣電子旅遊套票」，不僅提供線上預訂特色行程，部分線上套票價格還是現場價6折以上。

東港、小琉球、大鵬灣是南台灣熱門景點，但每逢假日，到小琉球的旅客不僅要花許多時間購票，還常買不到票，但只要利用電子旅遊套票，民眾透過簡易操作，即可在網站挑選預定行程套票，於線上付費後獲得專屬訂單QR Code，屆時到指定店家「嗶」一下，就能享有兌換服務，連船票與出租機車也不成問題。

鵬管處指出，大鵬灣獨特潟湖地形具有安全水域特性，以及離島小琉球豐富的海洋生態資源，不論在湖中划獨木舟、或潛水與海龜不期而遇，如此涵蓋海陸雙棲的國際觀光體驗，都吸引大批遊客體驗。

大鵬灣還特別引進雙體帆船，不用花大錢出國飛到杜拜，只要搭配電子套票即享有43折優惠、約650元的親民價格，就能體驗國際級雙體帆船乘風逐浪的快感，已有許多喜愛水上活動的年輕人搶著訂購。

在美食方面，東港向來以珍鮮海味享譽全台，專業在地嚮導領隊為饕客量身訂做「三小時東港美食輕旅行」專案，全台獨家限定只要599元，就可品嘗蝦仁肉丸、東港肉粿、旗魚黑輪、櫻花蝦冰、東隆宮青草等東港在地美食。

鵬管處長許主龍說，現在嗶一下就能「智慧」暢遊大鵬灣、小琉球與東港，絕對是旅遊首選，不僅輕鬆、省錢還很方便，只要透過QR Code，打造美好旅遊回憶不是夢。

(中國時報)

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