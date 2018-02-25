與馬握手 張顯耀展現胸襟

2018年02月25日 01:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

面對年底台北市長選戰，原本陷入無助焦慮中的國民黨，在過年後一下子出現3、4位擬參選人，顯得熱鬧非凡。國民黨中常委沈智慧、立委羅明才表示，尤其是陸委會前副主委張顯耀日前在台北市黨部新春團拜時，與前總統馬英九「驚天一握」，顯現他的感恩情懷，更彰顯他的寬厚胸襟。

張顯耀宣布角逐國民黨台北市長初選表示，他將把在法國求學的巴黎經驗，複製移植到台北，並強調台北市長柯文哲階段性任務已經達成，「應該到站下車」。

不過，嫻熟兩岸事務的張顯耀，2014年涉入共諜案疑雲，遭陸委會指「工作有疑點，必須調離現職接受調查」，時任總統的馬英九更以「啄木鳥找害蟲」形容此案，最後北檢認為事證不足，張顯耀獲不起訴處分。

國民黨台北市黨部日前舉行新春團拜，除了黨主席吳敦義，馬英九也受邀出席。沈智慧指出，在熱鬧場面中，最受矚目的無疑是張顯耀，他上前緊緊握了馬英九的手。

沈智慧、羅明才認為，馬英九是張顯耀的老長官，對張有提拔之恩，也有誤傷之虧，張顯耀主動趨前握手，顯現張的感恩情懷，更彰顯他寬厚的胸襟。

沈智慧說，當下的國民黨陷入低迷，在困境中圖謀重生，過去的種種不再是資源，反成包袱，老朽的政治文化，必須翻轉更新，老邁的檯面人物必須走下舞台，讓位給新生一代，唯有揚棄過去，才能迎向未來。

(中國時報)