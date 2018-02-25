與馬握手 張顯耀展現胸襟

國民黨台北市黨部日前舉辦新春團拜，打算參選台北市長的參選人們也齊聚一堂，前陸委會副主委張顯耀（左）向前總統馬英九（中）拜年。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

面對年底台北市長選戰，原本陷入無助焦慮中的國民黨，在過年後一下子出現3、4位擬參選人，顯得熱鬧非凡。國民黨中常委沈智慧、立委羅明才表示，尤其是陸委會前副主委張顯耀日前在台北市黨部新春團拜時，與前總統馬英九「驚天一握」，顯現他的感恩情懷，更彰顯他的寬厚胸襟。

張顯耀宣布角逐國民黨台北市長初選表示，他將把在法國求學的巴黎經驗，複製移植到台北，並強調台北市長柯文哲階段性任務已經達成，「應該到站下車」。

不過，嫻熟兩岸事務的張顯耀，2014年涉入共諜案疑雲，遭陸委會指「工作有疑點，必須調離現職接受調查」，時任總統的馬英九更以「啄木鳥找害蟲」形容此案，最後北檢認為事證不足，張顯耀獲不起訴處分。

國民黨台北市黨部日前舉行新春團拜，除了黨主席吳敦義，馬英九也受邀出席。沈智慧指出，在熱鬧場面中，最受矚目的無疑是張顯耀，他上前緊緊握了馬英九的手。

沈智慧、羅明才認為，馬英九是張顯耀的老長官，對張有提拔之恩，也有誤傷之虧，張顯耀主動趨前握手，顯現張的感恩情懷，更彰顯他寬厚的胸襟。

沈智慧說，當下的國民黨陷入低迷，在困境中圖謀重生，過去的種種不再是資源，反成包袱，老朽的政治文化，必須翻轉更新，老邁的檯面人物必須走下舞台，讓位給新生一代，唯有揚棄過去，才能迎向未來。

(中國時報)

李轟黃陳墮落 黃控滅哲計畫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。