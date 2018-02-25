羅智強宣布參選北市議員

總統府前副祕書長羅智強以「十年磨市長劍，從大安文山出發」為主軸，24日宣布投入北市大安、文山區議員選舉。（翻攝自羅智強臉書）

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中國時報
／台北報導

總統府前副祕書長羅智強表態不參選年底北市長後，24日宣布以「十年磨市長劍，從大安文山出發」為主軸，投入北市大安、文山區市議員選舉，他還推出「3階段參選計畫」，除協助國民黨贏回台北市長、進入議會歷練市政外，最後目標是參選2026年台北市長。

羅智強的「3階段參選計畫」競選策略，第一階段要協助國民黨贏回台北市長，並以他的社群能量助攻新北、台中等其他各都；第二階段，全力參選市議員，進入議會歷練；第三階段就是參選2026年台北市長。

推3階段參選計畫

他說，在市議會深耕歷練、服務鄉里，是最腳踏實地的選擇，從基層出發的這一場選戰，對他來說不只是議員選舉，更是為了準備2026市長選舉的第一戰。

不過，黨內有人主張，以羅智強的戰力為何不選立委或中山大同、士林北投議員？羅智強認為，不需拘泥中央、地方，關鍵目標是2026年台北市長，雖已經有中央歷練，但最需要的是接地氣的基層服務與第一線監督市政的經驗，這裡也是最熟悉的地方，參選大安、文山區議員才是最正確的選擇。

藍營票倉參選爆炸

大安、文山選區基本盤藍大於綠，年底選舉藍營參選大爆炸，目前除了現任議員王欣儀、歐陽龍、陳錦祥和徐弘庭，還有已故議員李新的兒子李柏毅、接棒姑姑議員厲耿桂芳的耿葳，及國民黨發言人鍾沛君、選美皇后朱珍瑤、國民黨中央委員王致雅和羅智強。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，大安、文山將提名7至8人，除了4名現任議員外，其他人將舉辦初選。

(中國時報)

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