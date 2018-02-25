梅竹賽前哨戰 清交大車拚

清交大學生24日為即將登場的梅竹賽舉行機車遊行嘉年華。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

「戊戌」梅竹賽進入倒數，清大、交大賽前戰火，24日在大陣仗車隊遊行中點燃，火力班聲嘶力竭揮舞旗幟為母校加油，沿途吸引不少民眾圍觀，比人氣也比氣勢，讓這屆梅竹賽未演先轟動，今年適逢賽事邁入第50周年，昨率先推出由百台機車組成的車隊大遊行，浩浩蕩蕩在光復路集結，前往站前廣場誓師。

今年邁入50周年

經典大戰梅竹賽即將在3月2日到4日登場，兩校籌備人員無不使出渾身解數，絞盡腦汁構思新意，儘管遊行途中飄著細雨，卻絲毫未澆熄加油學生們的熱情，兩校分庭抗禮，衛冕冠軍交大方面擊戰鼓誓言再下一城，清大則派出招牌吉祥物貓熊公仔坐鎮前導車，高喊「清大必勝！」

回顧梅竹歷史，16年前的老清交人都曾經歷過首次機車大遊行，如此大陣仗的的學生活動，在當年的風城甚為罕見，兩校從善如流，讓經典場景重現，盛大為梅竹揭開序幕。

棋士對決最受矚目

戊戌梅竹除了將畫下賽事50周年里程碑，同時也是交大在台建校60周年的大日子，校方宣布將在26日起展開一系列梅竹暖身活動，其中以亞洲特級大師「江中豪 職業八段」，與來自清交的6位棋士同時下棋的「象棋葉問‧頂尖對決」最受矚目。

27日將由屢次打敗世界排名高手的交大資工系教授吳毅成研發的「CGI圍棋程式」，對上清大「王元均 職業八段」，現場還邀請到圍棋美少女「黑嘉嘉 職業七段」及「林至涵 職業九段」直播講評。戊戌將從3月2日於清大田徑場舉行開幕式，為期3天賽事，包含首日的桌球、羽球正式賽，3日的橋藝、網球、棒球、女籃、男籃正式賽，及壓軸的橋藝、棋藝、男女排正式賽，閉幕式由兩校校長宣布優勝者。

(中國時報)

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