中台灣元宵燈會 雙主燈迎福

2018年02月25日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

2018中台灣元宵燈會24日晚間登場，台中公園燈區主燈「公犬遠瞻」及港區藝術中心燈區主燈「母犬守護」，展出絢麗的主燈秀，尤其「公犬遠瞻」主題燈伴隨音樂，在五彩繽紛燈光及投射燈點綴下，緩緩360度轉動，獲得歡呼及掌聲；來自日本的「扇型睡魔花燈」也在台中公園亮相，為燈會增添光彩。

日本睡魔花燈 共襄盛舉

中台灣元宵燈會從2月24日至3月11日，一連16天在台中公園及港區藝術中心以雙主燈模式登場，並邀請到日本青森縣平川市5米高的「扇形睡魔花燈」到台中公園展出，24日晚間7時由台中市長林佳龍及平川市長尾忠行點燈；副市長林陵三則在港區藝術中心主持點燈儀式，兩場都人潮滿滿。

林佳龍表示，台中公園燈區主燈「公犬遠瞻」，是可以360度旋轉的台灣土狗；港區藝術中心燈區主燈「母犬守護」，希望今年中台灣燈會活動能「喜迎來富」，讓大家新的一年都是「旺旺年」。台中市今年底將舉辦花博，將帶來上千萬名觀光客，將台中市在世界打響名氣 。

藝術裝置燈組 各具特色

中台灣燈會今年結合可愛「狗」造型，及花博吉祥物「石虎家族」整合設計，除雙主燈外，還有19組主題燈、3組互動科技燈及7組水上裝置藝術燈，每組花燈都各具特色。

雙主燈將於每晚7時至10時整點各安排主燈秀表演，開幕晚會及3月2日元宵晚會均邀請日本青森縣、駒根市、鳥取縣傳統表演團體演出，兩大燈區並將在3月2日元宵節當晚6時推出「元宵摸彩好運旺旺來」活動。

(中國時報)