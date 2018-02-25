私幼公立化 幼教師齊聲反對

台南市教育產業工會及台南市教師會24日召開幼教大會，大聲疾呼以增設公幼取代私幼公立化，要求依法落實行政編制。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

少子化嚴重，台南市政府今年力推私幼公立化收費，私幼業者反彈大，台南市教育產業工會及台南市教師會24日召開幼教大會，百位公私立幼教老師與會，大聲疾呼應以增設公幼取代私幼公立化，要求依法落實行政編制。

家長不認同 政策應檢討

參加民進黨台南市長初選的立委黃偉哲、葉宜津及爭取國民黨提名參選市長的前台南大學校長黃秀霜，先後出席發聲，多名市議員、議員參選人及百位幼教老師與會。

黃偉哲說，私幼公立化解決幼兒補助只是政策中的一項，但此政策不僅家長反對、教師不贊成，連私幼業者也反對，未來若當選市長，願檢討政策可行性。

葉宜津以自身為三胞胎母親為例，孩子進入幼兒園時，家長負擔重，教育不該只是向上發展，更應向下扎根，為家長減輕負擔、進一步提升教學品質，才能解決教育現場問題。黃秀霜說，廣設公幼是她參選政見之一，如果政府政策無法令所有人滿意，就該檢討可行性。

挨批花大錢 問題仍存在

台南市教育產業工會幼教委員會主委陳韻如表示，教學現場長期面臨教師管控比過高，代理教師常更動，教學品質難穩定，且依據幼照法規定，台南並未落實一園一主任。她認為，公幼不論收費與品質都有口皆碑，增設公幼才是政府該做的。

台南市教育產業工會理事長侯俊良指出，為挽救少子化，大舉發放幼兒教保券，生育率不見提升，反倒是6年來私幼學費比物價指數漲了4倍，花大錢推「私幼收費公幼化」不能解決問題。台南市教師會理事長陳杉吉說，政府擬定政策前，應有相關基礎研究，召開公聽會廣收民意。

台南市教育局主祕蔣銘娟說，目前公私幼供給率大於入園就讀率，供給率已達9成，入園率僅7成，等於2成私幼閒置，若增設公幼恐衝擊市場機制，鑒於家長仍有就讀公幼的心聲，推出私幼公立收費機制，滿足家長需求。

她強調，此政策也是配合中央預計2019年，達到4成幼兒就讀公共化幼兒園目標，台南目前僅25％，因此，在公幼、非營利幼兒園外，推出私幼公立化共3種選擇，預估今年可達4成目標。

(中國時報)

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