龍發堂118人 罹潛伏結核菌

2018年02月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高市衛生局元月對龍發堂503名堂眾進行潛伏結核感染檢查，報告出爐，陽性高達118人，表示已被感染，包含7名工作人員，顯見堂內環境具高度傳播風險；疾管處長潘炤穎說，其中94人已排除活動性結核病，其他人還在驗痰檢查，一旦確診肺結核就得隔離治療。

衛生局表示，龍發堂自去年7月爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚疫情迄今，累計確診阿米巴痢疾35例、肺結核7例；多起肺結核確診的群聚病例，呈現全堂各樓層間相互傳播的疫情趨勢。

堂內具高度傳播風險

衛生局表示，今年元月4日至10日進行龍發堂全員胸部X光複查及丙型干擾素釋放試驗（IGRA），檢查結果IGRA陽性者有118人，經元月18日配合胸部X光影像綜合研判，其中21例高度疑似活動性結核病個案，須進一步住院診察，目前已全數安排入住醫院接受醫療安置。

其中21人需住院診察

潘炤穎表示，其餘陽性者，經過各縣市衛生局協處，皆陸續接受醫療處置評估，截至2月23日，已有94人加入潛伏結核感染治療，避免發病，已預防性投藥，將吃藥3至9個月；其中堂內工作人員在得知檢驗陽性後，均已自行安排就醫接受後續治療。

衛生局說，另有1名罹患潛伏結核感染的住民，龍發堂並未配合移置指定醫療機構就醫，遲至2月13日才移置治療；多名住民基於自身生理狀況不佳，及潛伏結核感染用藥安全，未能於3個月完成治療而必須延長療程至9個月，治療期間必須規律用藥。

衛生局表示，目前龍發堂內還有46人拒絕接受移出安置，包含工作人員有6人都是陽性，希望龍發堂盡速將46名堂眾移出生活大樓，配合防疫。

(中國時報)