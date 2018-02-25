群龍競技插曲 2龍隊爆衝突

遵循傳統科儀舉行祥龍點睛後，群龍飛舞鑼鼓喧天，熱鬧非凡。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

客庄12大節慶的苗栗元宵民俗踩街龍活動漸入高潮，24日在玉清宮廣場依傳統科儀舉行祥龍點睛儀式，9尾神龍接著展開舞龍競技，各自以看家本領展現流暢套路，吸引上千民眾圍觀。禾豐龍藝技高一籌奪得第一名，3支最高分龍隊也率先接受炮火洗禮，為龍暖身。

但昨天上午，蟬連世界冠軍的後龍國小扯鈴隊正在表演精采民俗技藝時，參與點睛及穿龍門的2支龍隊，疑因退場時龍尾勾纏在一起而發生口角，竟在大庭廣眾前爆發集體追打事件，所幸司儀和工作人員火速隔離並約制雙方人馬，衝突始未擴大。

今年適逢龍20周年擴大辦理系列活動，舞龍競技因獎金加碼也更加激烈，各隊無不使出渾身解數。比賽結果，禾豐龍藝獲金質獎，鶴舞龍藝及苗栗龍協會福苗龍藝獲銀質獎，尚好龍隊、苗栗龍藝及聯合大學土木學系龍隊獲銅質獎，前3名各可獲5萬、4萬及3萬2000元獎金和獎牌，參加龍隊另獲頒客家精神獎。

開光點睛依例於正月初九玉皇聖帝壽誕舉行，市長邱炳坤邀請客委會副主委楊長鎮、立院民進黨總召柯建銘及中油代表，上奏表章後，以雞血、硃砂為祥龍點睛，象徵神明賜降神靈於龍身，過程嚴謹。在龍隊上場競技之前，安排蟬連2年世界冠軍的後龍國小扯鈴隊表演民俗技藝，有些套路與龍主題相輝映。

在舞龍競技登場前，會場傳出2段插曲，一是玉清宮天公爐「發爐」，地方解讀是運勢「旺旺」的好兆頭；另一段則是開放民眾穿龍門祈福後爆發2支龍隊打群架，公所備感無奈，課長林思伶表示，這是龍隊個別行為，會要求龍隊加強自律，傳統民俗不容變調。

(中國時報)

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