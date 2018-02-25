元清觀送紫花椰 人潮擠爆

紫氣東來、金玉滿堂、狗年興旺！初九天公生，元清觀舉辦「天公生、送青菜」，紫色花椰菜等多彩蔬菜，讓人欣喜，掀起轟動，大排成龍。（吳敏菁攝）

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中國時報
／綜合報導

正月初九天公生！各大拜天公廟宇都人潮澎拜，國定古蹟、也是全台唯一以「觀」為名，奉祀玉皇大帝的元清觀更熱烈滾滾，彰化市公所還推出送紫色花椰菜，象徵紫氣東來、金玉滿堂、狗年興旺！附近街巷擠滿排隊人潮，道路癱瘓，大家都太興奮了。

平常即香火鼎盛的元清觀，慶祝天公生，23日深夜近凌晨就開始，兼任元清觀管理人的彰化市長邱建富主持祝壽祭祀大典，廟方並安排扮仙、歌仔戲與布袋戲等熱鬧演出，為天公祝壽，大典結束後，發送壽桃、金箔平安符貼紙，並準備平安圓及壽麵線，還有平安福壽龜供信眾乞龜。

為讓市民及外地遊客認識彰化市特有的「紫色與佛塔形花椰菜」，及其他如芥蘭菜、茴香與紅蘿蔔等特色冬季蔬菜，市公所也特別在24日上午舉辦「天公生送青菜」活動，民眾大排長龍，蔚為盛況。

台中市長林佳龍23日晚上也到沙鹿區玉皇殿及龍井區三陽玉府天宮參與向玉皇大帝祝壽，並發放狗年小紅包，將新年喜氣與民眾分享。林佳龍說，盼今年風調雨順、市政推動順利，祝福大家好運旺旺、平安健康。

民政局指出，沙鹿區玉皇殿主祀玉皇上帝，是先民何聲良嘉慶8年自泉州恭請神像來台，被列為台灣天公廟「三間半」之一，至今逾200年歷史。

林佳龍首站到沙鹿玉皇殿，排隊領取紅包的民眾大排長龍，接著到龍井三陽玉府天宮參拜，議長林士昌等民代出席，並一起發紅包給民眾。

(中國時報)

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