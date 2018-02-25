養前女友4女兒8年 他升格單親阿公

2018年02月25日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

原本是黃金單身漢，瞬間變成單親爸爸！漢聲廣播電台主持人李基銘，37歲那年單身的他意外當了「爸爸」，接手養育過世女友4個女兒，一晃眼8年過去了，前女友的老三女兒已嫁人生子，最近他還升格當阿公，在臉書自我介紹，「黃金單親阿公、外孫女很愛我、小胖很會要錢花。」

幾年前李基銘交往1年的女友車禍過世，留下4個女兒，當時大女兒已近18歲，小女兒約9歲。李基銘擔心孩子，義不容辭搬去與4個姊妹同住，照顧生活起居，後來接到家裡住，並負擔學費、生活費，無怨無悔地付出。

李基銘透露，起初只是想照顧這些女兒7年就好，等姊姊們畢業後，就可以帶著妹妹到外面租屋，彼此只是「短暫的緣分」，但日久培養出感情，常在臉書分享一家人的出遊照，讓人稱羨。

最小女兒2015年獲頒靈鷲山台北市普仁獎，她獻花給一路照顧她長大的李基銘，雖然她稱呼李基銘「叔叔」，但2人相處像父女又像朋友，「很感謝叔叔的照顧」，改變了她們姊妹的命運。

三女兒去年結婚生子，他幫老三張羅婚禮、搬家，看到孫女出生那刻，他覺得心都融化了。

李基銘當這4個女孩的老爸，一直沒有結婚，他解釋，擔心與其他人交往後結婚，會讓孩子的身份變得尷尬，所以一直維持單身，希望女兒們在求學階段可以有安全感，現今，4個女兒對李基銘都充滿感謝，綁著李基銘一家的並不是血緣而是愛。

(中國時報)