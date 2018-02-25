年後轉職 民眾擠爆徵才會

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中國時報
／竹市報導

農曆年後各行各業常出現一波轉職潮，就業需求不輸大學畢業季，求才若渴的業者把握機會爭取潛力股，24日新竹市首場大型徵才會，就被洶湧人潮擠爆，廠商推出近4000個工作機會，其中不乏台積電、聯電等大廠。

這場由勞動部、新竹市政府、竹科管理局合辦的徵才博覽會，凝聚60家知名企業提供職缺，吸引數千名民眾參加，大廠如台積電、緯創、聯電、艾克爾都開出不少職缺，吸引求職者目光，業者表示投履歷人數更勝以往。

勞動部桃竹苗分署指出，徵才會提供職缺，半數達底薪3萬元以上，有別以往首次使用「徵才活動就業媒合系統」，民眾不需攜帶紙本履歷，只要鍵入資料，即可憑身分證進場面試，另推出視訊面試，讓求職零距離。

「年薪能破百最好！」剛從碩士在職專班畢業的洪先生，帶著履歷表趕來投履歷，專找知名大廠求職。年近35歲的他過去當研發工程師多年，想跳槽到大型半導體產業，年薪希望能夠突破百萬。

轉戰製程工程師的廖先生則說，景氣就算有復甦，也遠不如十幾年前的竹科榮景，希望月薪有8萬左右，加上年終應可突破百萬大關，不敢奢望能拿到股票或額外分紅。

勞動部常務次長林三貴表示，據主計處統計，去年失業率為3.76，是17年來最低，適逢年後轉職潮，勞動部將接連舉辦數場大型就業博覽會，首場來到桃竹苗地區，推出跨域就業津貼、缺工獎勵等獎勵措施，民眾也可以參加職業訓練，充實自我並提升競爭力。

(中國時報)

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