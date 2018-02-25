老家變繪本館 青年返鄉推共讀

2018年02月25日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2月28日成立滿周年的「朴子有光故事繪本館」，位處嘉縣朴子與太保交界，創辦人曾淑璍無償把老家，打造成既舒適明亮，又充滿溫馨感的閱讀空間，免費提供親子前來享受與書本對話的時光，她透露有好幾組家庭，從年初來聽故事後，便成為粉絲。

來到繪本館有如走進自家放鬆，一樓閱讀空間以榻榻米鋪地，搭配輕音樂及柔和燈光，讓人心情頓時開朗，滿滿的三層書櫃內都是兒童繪本、青少年讀物與親子教養書籍。除了是曾淑璍本身的收藏外，她也到處向相關單位募書，過程雖繁複瑣碎，但她說只要每本書發揮價值，那就足夠了。

曾從事兒童文學創作近10年的曾淑璍，原本只是喜歡自己關起門來寫作，但現在選擇站在第一線和大人小孩說故事，她笑說這真是她人生中一個很大的轉變。不過為使家鄉更增閱讀風氣，她逼著自己要有所成長，於是她廣推親子共讀，來聽故事之餘，家長也能從活動中了解自己的孩子，她客氣的說繪本館只是提供一個空間而已。

曾在外地讀書、工作的曾淑璍，返鄉後帶著更珍惜的心態，希望能為朴子注入閱讀正能量，於是在去年2月28日成立繪本館，她說會選在這個日子，一方面是因老家地址恰巧為228號，另一方面則希望能將公共議題帶進純樸的朴子鄉下。這一年來，她除推動親子閱讀，也不斷嘗試在館內播映生態紀錄片、邀請作家、插畫家、玩具醫生等人來分享他們的專業知識。雖然「效果不如預期」，但曾淑璍強調仍會持續努力下去也歡迎有意成為故事志工的人加入有光的行列。

(中國時報)