P力雄警給天公祝壽 一夜查獲8件刑案

2018年02月25日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市警保安大隊在初九天公生執行社會治安大掃蕩，其中25歲蔡姓男子才剛去鳳山天公廟拜拜，拿到平安米粉後開車返家途中，被警盤查逮獲2級毒品安非他命3包共重101.75公克；警方士氣大振表示，「P力雄警」出擊，1夜查獲8件刑事案件，為天公祝壽。

24日是民俗「天公生」，不少信眾依習俗凌晨拜天公，前鎮加工區某成衣廠蔡姓小開拜過天公，剛開車離開天公廟10多分鐘，行經一心路與復興路口，被巡邏的保大特勤發現駕駛蔡男未攜安全帶，上前攔查；由於蔡一下車全身不由自主發抖，警覺得可疑，果真在他車上搜獲3包安包非他命。

警方在車內另看到有包平安米粉，蔡男才脫口而出，剛去鳳山天公廟拜天公，領了這包平安米粉，沒想到，才離開天公廟不久就被逮，警方則回勸「是天公保庇，要讓他從此戒除毒癮」；蔡供稱，家中在前鎮加工區開成衣廠，他是家中獨子，最近受大陸及東南亞成衣業競爭，家業獲利明顯減少，他壓力愈來愈大才染上吸毒。

警方調查，蔡男有毒品前科，曾涉3級毒品案，前鎮警分局也查獲過，不過，蔡辯稱，他這次不想常常外出買毒品，才透過舞小姐一口氣向毒販買6萬元安非他命；警訊後，依毒品罪送辦。

另保大除特勤攔查刑事案件外，黎明、迅雷中隊也盤檢查獲3級毒品K他命，警執行雷厲掃蕩勤務，共查獲8件、逮捕嫌犯9人。

(中國時報)