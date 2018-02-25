金山行動影院 豬哥亮賀歲片連播

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中國時報
／新北報導

金山區公所為推廣藝文活動，首度於中山堂舉辦行動電影院，挑選5部已逝綜藝天王豬哥亮主演春節賀歲片，本月起每月放映一部，首場行動電影院24日由《大顯神威》揭開序幕，吸引阿公阿嬤帶孫子到場欣賞，不少人感嘆「好久沒到電影院看電影」，希望以後能常態性舉辦。

金山區長陳國欽指出，北海岸地區無設置電影院，民眾較少有機會進電影院，要看電影往往要長途跋涉到基隆或台北，為讓更多民眾體驗看電影樂趣，24日起每月其中一個周六於中山堂舉辦行動電影院。

行動電影院精挑5部豬哥亮主演電影，包括《大顯神威》、《大尾鱸鰻》、《大囍臨門》、《大尾鱸鰻2》、《大稻埕》，希望藉由電影欣賞，重溫豬哥亮逗趣模樣及豐富肢體語言，昨天首場次不少人進場看電影，笑料不斷毫無冷場。

陳姓民眾表示，過去看電影必須要長途跋涉，因交通不便，已超過10年沒進電影院，中山堂影音設備雖無法跟電影院相提並論，但能重溫看電影感覺很不錯，希望未來能持續舉辦。

行動電影院後續場次為：3月10日下午2時《大尾鱸鰻》、4月21日上午10時《大囍臨門》、5月19下午2時《大尾鱸鰻2》、6月23日上午10時《大稻埕》，免費入場，區公所將視人潮狀況，評估未來是否定期播放經典電影。

(中國時報)

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