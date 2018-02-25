有狗讚 流浪犬進駐OUTLET

2018年02月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

台灣首家美式OUTLET華泰名品城今年挑戰業績70億元，而在這麼大的商場裡，卻有個受員工寵愛、消費者喜愛的園狗「八兩」，總經理梁曙凡說，八兩原本是1隻徘徊在高鐵A18站區附近的流浪狗，去年底1對夫妻以為牠走失，將狗狗帶到服務中心廣播找主人，無人認領下將牠收留，流浪命運就此翻轉。

「那對夫妻等到當天營業打烊，告訴客服人員，無論如何都要幫牠找到主人。」梁曙凡說，狗兒真的可以住在OUTLET裡嗎？老闆會答應嗎？如果把牠帶去動保園區，應該會很受傷吧，再度面臨被丟包，她心裡也做了最壞打算，若行不通，要把狗帶回家養。

梁曙凡說，八兩原本不叫八兩，想叫牠「格雷」，內心可能有50道陰影吧，全身都是病，有很嚴重的心絲蟲，也很憂鬱，後腳骨折沒醫，走路一拐一拐的，但這卻不減員工對牠的喜愛，有人因家裡不能養狗，八兩讓他們一圓養寵物的夢想，搶著遛狗，甚至有人自願每天提早1小時上班，就是要帶八兩散步。

「該面對的還是要面對，老闆遲早會知道的」，梁曙凡說，一次開會，她向老闆提出要新聘「不用薪水」的員工，牠的工作是能夠療癒上班的心情，老闆問「是誰？我認識嗎？」這時八兩被牽了出來，「只要不影響工作，我沒意見」。

此後，八兩有了員工編號「16888」，又正逢農曆狗年，整個園區因為牠而活潑了起來，梁曙凡說，OUTLET原本就不禁止顧客帶狗兒進來，是寵物友善空間，只要繫好牽繩及嘴套，維持清潔，很歡迎大家帶寵物一起享受逛街樂趣，而八兩的身影也出現在粉絲頁，培養了一群鐵粉，不少顧客看見八兩現身園區，還搶著跟牠拍照，成為「最佳代言犬」。

(中國時報)