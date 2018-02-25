蔡英文楓港發紅包 大排長龍

蔡英文總統24日到楓港古厝附近的德隆宮參拜並發紅包。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

終於等到總統回家了！春節期間，蔡英文總統的祈福之旅堪稱全台跑透透，卻漏掉老家楓港，她稱是擔憂南下車潮過多怕造成遊客不便，強調會擇日回故鄉走春，24日她果真兌現承諾到古厝附近的德隆宮參拜並發紅包，吸引近500人大排長龍沾喜氣。

「總統好！」蔡英文返鄉發紅包行程表訂11時開始，但許多民眾七早八早就到場排隊，活動前約1小時已大排長龍，可能因年節已過，人潮不如去年壯觀，但對人口已凋零老化的枋山鄉而言，仍是罕見的人潮。

蔡英文熱情向大家說，元宵前都算是過年，所以現在還是新春，此刻拜年還不算太晚，祝福鄉親父老都平安順利、身體健康，希望今年、年年都順遂。

她還說，台灣在這兩年打拼下，經濟越來越好，工作機會也越來越好，不僅失業率低，股市也上萬點，是有史以來最長的時候，而現在面臨的年金、轉型正義及司法等改革問題，就一項一項來做，過程會很艱辛困難，但台灣會因而大進步。

此外，蔡英文不忘稱讚屏東縣長潘孟安，說他創造7000個工作機會在屏東，好的縣長一定要繼續支持，讓他競選連任。

蔡英文發完紅包後，回到古厝停留幾分鐘，隨後北上到泰武鄉視察武潭社區的長照成果，她對全台唯一由社區發展協會自營的日照中心讚不絕口。

(中國時報)

小英訪朝天宮 層層護衛發紅包 重金300萬 海大懸賞滿級生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。