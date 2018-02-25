蔡英文楓港發紅包 大排長龍

2018年02月25日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

終於等到總統回家了！春節期間，蔡英文總統的祈福之旅堪稱全台跑透透，卻漏掉老家楓港，她稱是擔憂南下車潮過多怕造成遊客不便，強調會擇日回故鄉走春，24日她果真兌現承諾到古厝附近的德隆宮參拜並發紅包，吸引近500人大排長龍沾喜氣。

「總統好！」蔡英文返鄉發紅包行程表訂11時開始，但許多民眾七早八早就到場排隊，活動前約1小時已大排長龍，可能因年節已過，人潮不如去年壯觀，但對人口已凋零老化的枋山鄉而言，仍是罕見的人潮。

蔡英文熱情向大家說，元宵前都算是過年，所以現在還是新春，此刻拜年還不算太晚，祝福鄉親父老都平安順利、身體健康，希望今年、年年都順遂。

她還說，台灣在這兩年打拼下，經濟越來越好，工作機會也越來越好，不僅失業率低，股市也上萬點，是有史以來最長的時候，而現在面臨的年金、轉型正義及司法等改革問題，就一項一項來做，過程會很艱辛困難，但台灣會因而大進步。

此外，蔡英文不忘稱讚屏東縣長潘孟安，說他創造7000個工作機會在屏東，好的縣長一定要繼續支持，讓他競選連任。

蔡英文發完紅包後，回到古厝停留幾分鐘，隨後北上到泰武鄉視察武潭社區的長照成果，她對全台唯一由社區發展協會自營的日照中心讚不絕口。

(中國時報)