僑泰詹和豪 拚上72級分

2018年02月25日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

大學學測成績公布，取考72級分的僑泰高中學生詹和豪，高一時因打球摔破眼鏡、沒錢配新的，憑藉「聽力」認真聽講，一路努力拚出好成績；另三胞胎兄弟中的鍾丞凱、鍾丞捷3年前因未考上一中，選擇僑泰，可望透過繁星甄選上理想校系。

詹和豪3年前本可錄取台中一中，但他說，姊姊曾就讀僑泰高中且考上陽明大學物理治療系，考量家中經濟，平常只靠媽媽擺攤及低收入補助支撐家計，為爭取每學期2萬5千元獎學金，決定捨一中、讀僑泰，拿獎學金來補貼家計。

高中3年，詹仁豪假日都幫母親到大坑擺攤賺錢，他笑說，深刻體會到賺錢辛苦，為此，每周花用控制在500元內，甚至高一時與同學打球摔破眼鏡，因沒錢配新的，只好頂著500度近視、憑藉「聽力」認真學習，課後再向同學借筆記抄寫，直到高三，校長廖玉明獲知情況，送了副眼鏡給他。

同樣就讀僑泰的鍾丞凱、鍾丞捷與就讀一中的弟弟是三胞胎，他們說，3年前考到文華，決定到僑泰領獎學金，學測成績只比弟弟差了一點，因兩人校排為前3、4％，希望透過繁星甄選清大生命科學系、成大資訊。

僑泰高中今年交出漂亮成績單，校方指出，今年70級分以上人數較去年成長1倍，整體成績顯著進步，近年學校透過繁星錄取頂尖大學的學生數都搶占第一。

(中國時報)