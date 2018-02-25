濁水溪治揚塵 4月首抽砂

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中國時報
／雲林報導

水利署過年前在西螺大橋附近施設50公頃的蓄水池塘，並於二崙鄉清潔隊前的河灘地撒草籽植生，避免濁水溪風飛沙在過年期間擾人，水利署長賴建信表示，4月將首次進行西濱大橋附近的沙洲抽砂，移除禍首沙源。

濁水溪沙塵暴去年達到高峰，水利署去年11月起列管追蹤，增加水覆蓋面積350公頃、綠覆蓋17公頃。賴建信表示，目前進入枯水期，必須加速水覆蓋及綠覆蓋的前置作業，包括西濱大橋上游南岸種植防風林，麥寮河段的水防道路種植行道樹，並依裸露灘地的特性種植甜根子草或蘆葦等，加強綠覆植生效果。

4月前水利署也將首次在西濱大橋附近的80公頃沙洲進行抽砂，移除20萬立方公尺沙源。西濱大橋上游崙背、二崙地區申請種植瓜類的農民，2月底前必須完成鋪設或扦插稻草等防制作業。

水利署長賴建信春節開工第2天在第四河川局長白烈幢陪同下前往西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉視察揚塵改善情況，慰勉趕工中的同仁辛勞。

賴建信指出，水利署2018年至2020年將投注4億9500萬元經費，執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理及疏浚工作，加速整治濁水溪揚塵，東北季風強烈時將增加集集攔河堰的放流水量。

賴建信指出，濁水溪受河道變遷與非汛期水位下降影響，河道內裸露灘地成為東北季風吹往雲林縣的揚塵沙源，春節前在溪州大橋與中沙大橋間增加蓄水池塘50公頃，也在二崙鄉清潔隊前堤前的灘地增加綠覆蓋植生，舒緩風飛沙現象。

(中國時報)

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