真道理性 真愛菲律賓

2018年02月25日 04:10 中國時報 主筆室

菲律賓總統杜特蒂以其快人快語而出名。他上任以來，儘管說出了許多政治不正確、有高度爭議的話。但若是以政治人物是否能改善人民生活水準的標準來衡量，杜特蒂絕對排名前茅，他在菲律賓居高不下的民意支持度，充分說明了人民心中的那把尺是公道的。

菲律賓人民為什麼支持杜特蒂？在乖張、吸引人眼球的言論背後，其實人民感受到的是杜特蒂高超的政治手腕。他是所有現代菲律賓總統之中，最非典型的一個。他扭轉了大陸和菲律賓因南海仲裁而產生的政治危機、避免了充當華盛頓棋子的角色，遊刃於北京和華盛頓角力之間。他不但沒有放棄在南海島嶼的主權，還以此為籌碼，憑藉著他的具體行動和善意，為菲律賓爭取到了最大的經濟利益。菲律賓在中美兩大強權夾縫中不但沒有被矮化，反而成為被爭取的對象。不用花大筆銀子買軍火，美日就將軍艦飛機無償送上門來，讓菲律賓人開心得噴出淚來。

杜特蒂第二個受到人民普遍支持的是他的肅毒作為，和不向傳統菲律賓政治勢力低頭、為所當為。儘管受到政敵和西方非政府組織攻訐，但他仍一如既往，兌現他鐵腕對付毒販的競選諾言。眾所周知，菲律賓自獨立以來政治家族輪流做莊，成為分肥政治、黑社會販毒集團勢力滲入社會最底層，日益蔓延成毒瘤。長此以往，菲律賓從亞洲模範生逐漸淪落到女傭輸出國的地位。杜特蒂爭取外援、努力改善基礎建設就是為打造經濟發展的基礎，讓菲律賓經濟不再仰人鼻息。

何謂真道理性、真愛菲律賓？亂世梟雄杜特蒂是也！

(中國時報)