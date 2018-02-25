小英的善意需要更實際

2018年02月25日 04:10 中國時報 胡 勇

繼用簡體字發推文慰問花蓮地震大陸遇難者家屬後，春節期間蔡英文又向「對岸的朋友」視頻拜年，並重申「善意不變」的承諾，兩岸關係似乎出現觸底反彈的徵兆。然而，在多數「對岸的朋友」看來，蔡英文於特殊時間點向大陸釋出善意，充其量也就是聊勝於無。蔡英文上台以來張口閉口「善意」，大陸為什麼不領情？

首先，當然是蔡英文的善意與大陸的期待相去甚遠。早在蔡英文上台前夕，大陸國台辦主任張志軍就明確定義了大陸眼中的「善意」：對「九二共識」的態度，怎麼來認定兩岸關係的性質，這是善意的試金石和標準。面對此後蔡政府通過各種渠道表達和呼喚的「善意」，大陸的立場始終如一。用中評社的話來說，蔡政府對大陸最為關切的問題裝聾作啞就不夠善意。因此，只要蔡英文在「九二共識」這個原則問題上不鬆口，再多的人道主義關懷和象徵性節日問候都不足以打動「對岸的朋友」。

其次，蔡英文的善意口惠而實不至。相比「麻煩製造者」陳水扁，蔡英文上台以來在處理兩岸關係上確實比較低調務實，也講了不少軟話，但「對岸的朋友」聽了半天，不明白她的善意究竟落實在哪裡。如果說蔡英文無法認同大陸官方的善意觀，至少可以對大陸民眾更加友善一些。現實卻是蔡政府至今沒有從根本上改變對在台陸生和陸配的歧視性政策，其中對無子女陸配取得台灣長期居留證的面談制度，更是被國台辦形容為「實際上是近乎羞辱性的措施」。

沒有比較就沒有傷害。一邊是秉承「兩岸一家親」理念，持續落實台灣人在大陸的「國民待遇」，另一邊是滿口善意，卻把大陸人當做二等公民。民進黨言必稱大陸惠台政策是「小恩小惠的統戰工具」，但蔡政府的對陸政策卻連小恩小惠都談不上。陸生全額自付納健保曾被蔡政府視為重要的善意，但在陸生看來卻並非如此，國台辦則訴求台方進一步取消涉及陸生權益的歧視性政策。

更重要的是，早在2013年9月，在大陸高校就讀的台生就已經納入了大陸城鎮居民基本醫療保險範圍，與當地的大陸學生享受同樣的基本醫療保險待遇。總之，蔡英文的善意說得多，做得少。這豈是一條慰問推文，一段拜年視頻所能輕易挽回的？

再者，被大陸定性為放縱和支持「台獨」的台灣當局，蔡英文即使真的對大陸有善意，也可能被解讀為不懷好意。一位大陸網友就對「對岸的朋友」這個稱謂耿耿於懷，理由是兩岸之間是同文同種的同胞，而朋友只是彼此友好的人。「兩岸同屬一中，兩岸血脈相連，蔡英文罔顧事實，把同胞當成朋友，這完全是混淆了兩岸關係的根本性質，可見其善意背後的險惡用心。」這篇文章雖然被中國台灣網注明是網友來稿，不代表網站觀點，但被該網重點推薦且轉載率極高，大陸的輿論風向由此可見一斑。

事實上，經過這麼多年風風雨雨，鬥智鬥勇，大陸早已不把希望寄託在某個政治人物的善意上，更不會幼稚到被文字遊戲所迷惑。從某種程度上講，越是大陸不領情，蔡英文堅持善意就越有誠意，但這種善意絕對不能再是虛以委蛇的表演。

(中國時報)