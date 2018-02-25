陸對我趨硬 新團隊別輕忽

2018年02月25日 04:10 中國時報 孫揚明

中共十九大結束，對台政策態度逐漸明朗。相對重量級的講話，應該算是內定接任政協主席的汪洋在2日的發言；如果再加上可能即將接任台辦主任的劉結一，大致可以勾勒出北京當前對台政策的情狀。

汪洋的講話中，首先是對當前與未來的兩岸形勢做定位，他的用語是，「當前及今後一個時期，台海形勢更加複雜嚴峻；對台工作面臨風險挑戰。」這個所謂的台海形勢，並不僅是指台灣內部，還包括了東北亞安全乃至整體的國際形勢。

這樣的概念隨著劉結一上任更加清晰。劉結一的到任，其實該算是台辦主任的第三代「進化版」，從最早先的了解台灣內部，發展到外交、對美，再到了整體國際戰略格局。同樣，這還可以從戴秉國掌全國台研、楊明杰任社科院台研所所長看出北京在處理對台政策上的全面戰略格局。

如果把汪洋講話中有關「要堅持一個中國和九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂」放在這樣的結構中來看，可以了解，如果民進黨政府未來還在國家認同上持續走分裂路線，那兩岸在國際上的大量衝撞勢不可免，而蔡政府在國際戰略格局上的苦頭絕對不會少。

其次，在汪洋的講話中，通篇充滿了「以我為主」的主導式霸氣。他的政策陳述部分：「積極擴大兩岸經濟交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。」講的是兩岸議題，但卻完全不見與台灣協商的態度。這樣的結果成因，蔡政府必須警惕。

另外，對於未來兩岸關係發展的藍圖，也隱然出現在汪洋的講話中。大致已可嗅出中共在對台問題上出現了不耐與若干準備。他的說法是「貫徹落實好中央對台決策部署，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程作出新貢獻。」或許還未必有所謂的「統一時間表」那樣引發重大衝擊的概念；但是，北京對於當前兩岸情勢發展的不滿與躍躍欲試的意圖，卻是十分清楚的。

我們可以這樣預期：汪洋的這個講話是告訴我們，如果沒有重大意外，在未來的一段時間裡，中共仍是以本身發展為主，這是因為美國川普總統上台以來給予中共的「戰略機遇期」太過難得，整個亞太幾乎形成的權力真空，北京勢必不可能因台灣而放棄；但同時，中共也絕不可能因此而任台獨勢力橫流於不顧。所以一種可能的形勢會是，在極力發展本身的同時，大力壓制民進黨政府的各種意圖，並且同時以各種方式來親近台灣人民，以為未來下一階段的兩岸關係做準備。

蔡政府新國安團隊剛完成改組，尤其以號稱「中國通」的陳明通接任陸委會主委，面對大陸趨硬趨緊的對台政策，若不回歸一中原則，能有新的突破作為嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)