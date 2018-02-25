台灣能孕育獨角獸企業嗎？

2018年02月25日 04:10 中國時報 莊奕琦

新春伊始，賴揆於春節後隨即宣布政府的「優化新創事業投資環境行動方案」。希望兩年內孕育台灣第一家「獨角獸」公司，之後每兩年孕育一家，6年內最終至少促成3家具發展潛力的新創事業。所謂獨角獸公司是指沒上市，但公司成立十年內市值達10億美元的企業。台灣目前尚無一家獨角獸企業。台灣是否能發展獨角獸企業？有無此必要？頗值深究。

國外資料顯示，平均每年會誕生8隻獨角獸公司，但也只有0.14％有接受創投投資，且平均花7年以上時間才讓資產變現。故創投雖是新創的重要資金挹注來源，但創投並非發展獨角獸的必要條件。相較於投資高風險與高報酬率的新創產業的創投模式，傳統私募基金的投資成功率相對較高。故以國家資金鼓勵創投與提供新創出場管道時，更應關注獨角獸企業是否能長期永續經營並達到產業發展的目標。

其次，72％的獨角獸都是消費者導向，主要客戶為一般消費者的新創，必須充分掌握瞬息萬變的市場資訊。不僅要有創新的商業模式，更要具體可行符合市場的需求。美、中兩國是全球製造獨角獸的大本營，目前全球共有228家獨角獸企業，美國和中國分別占了1/2和1/4。全球前十大獨角獸，有5家在美國、4家在中國，即可看出擁有龐大的國內市場是獨角獸成功的至要關鍵，這也是為何營運初期通常的策略都是以快速搶占取得市場為優先，即使面臨短期虧損也在所不惜，此種燒錢模式需要充沛的資金和巨大的市場支撐。資源有限的小國如台灣實在玩不起這種金融遊戲。

但小國也並非沒有發展獨角獸企業的契機。瑞典是人均最高的獨角獸企業的國家，孕育出如Skype、Spotify和Minecraft等知名公司。Spotify的商業模式為透過訂閱方案和廣告方式，免費讓樂迷聽全球唱片公司的音樂，但唱片公司和歌手又能賺錢，其付費用戶數更遠超過Apple Music，最近更考慮直接上市。開放創意的教育體制與高素質的人力資本、與國際接軌的環境、友善的移民制度，是北歐小國瑞典能成功孕育獨角獸企業的原因。

獨角獸屬於稀有獨特的物種，故也需要特殊的環境培育。台灣不必然適合發展跨國型的獨角獸企業，尤其台灣尚未能順利加入區域經濟整合中，限縮國際經貿發展的空間。既然舉國家的資源挹注指導，與其寄望短期間培育少數的獨角獸企業而未必能成，還不如踏踏實實的營造更適合數位時代、知識經濟的產業發展環境，包括教育改革強化培育與吸納優秀的高級人力、開發創新與創造力、更開放與國際接軌的營商環境、更靈活的勞動力市場、更健全的財務金融市場、更完善的基礎設施和更獨立的司法部門，才能有效促進國內與外國來台投資，屆時獨角獸企業或許水到渠成。（作者為國立政治大學經濟系特聘教授）

(中國時報)