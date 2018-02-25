2018年02月25日 04:10 中國時報 莊文毅

因應年底選戰與政局局勢變化，蔡政府再次啟動內閣改組，而位居決策樞紐的總統府祕書長一職仍虛位以待，政壇盛傳高雄市長陳菊是最適當人選，亦即高層人事調整還缺最後一塊拼圖：唯有「陳菊」，才能「成局」！

民進黨此刻最大挑戰不外乎年底選舉，北市礙於與柯文哲整合無期，黨內對新北老縣長蘇貞昌再披戰袍、扮演2018選戰領頭羊充滿期待；但誰能出面勸說蘇貞昌再次衝衝衝，與他同世代的陳菊就屢被黨內點名是合適人選。

畢竟，陳菊不僅是新潮流大老，加上與蔡英文總統關係深厚，最適合扮演調和鼎鼐的角色。甚至，當陳菊同意接任總統府祕書長，此一人事布局等於是給蘇貞昌施壓：當陳菊都同意效力，其他人豈可怯戰或袖手旁觀？也就是說，民進黨若要因應年底選戰調整人事布局，就主客觀現實考量，非花媽陳菊不足以成大局。

在府院黨高度期待之下，陳菊未把話說死，僅對外表示「民進黨內人才濟濟，她一輩子都是在為人抬轎」；問題是，陳菊未來一定會替蔡英文扛轎，但此刻，陳菊還有另一局要扛。

經營高雄十餘年，甚至被形容是南霸天，民進黨內初選誰勝出，也攸關陳菊人馬往後在高雄的布局；市長接班人選符合期待，陳菊或可提早北上就任新職。

民進黨希望年底選戰成大局，所以期待陳菊；陳菊本人或許也期待高雄選舉能自成一局，選出符合派系期待的人選；到底最後是「大局」或「小局」？民進黨內諸高層們，此刻還有得喬。

此外，陳菊進總統府還有一層用意，除了喬這盤選局，還有2020這局大棋。2020要勝選，兩岸關係不能搞壞，蔡英文的新國安團隊才剛完成布局，主要目的就是要和緩兩岸關係，這可能引發獨派再反彈，而花媽正是調和黨內的能手。此時入府，正是花媽再展身手時刻。（作者為資深媒體人）

(中國時報)