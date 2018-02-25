狀元亭乞討 紅包少了一半

2018年02月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

24日農曆大年初九是「天公生」，高雄市天公廟「玉皇宮」香火鼎盛。（呂素麗攝）

農曆正月初九是天公生，高雄天公廟「玉皇宮」香火鼎盛，今年依舊維持廿多年來的傳統，在廟前河北路上設有「狀元亭」，23日起連續兩天提供給街友、弱勢民眾在那裡乞討；有街友說，可能景氣不好，今年「收入」大縮水，少了一半。

玉皇宮傳統 助弱勢

玉皇宮前晚就湧進拜拜民眾，廟方依往例設狀元亭，進駐狀元亭乞討的都是高雄市「街友關懷協會」列冊的街友，今年有126人。其他還有坐輪椅的身障人士、穿袈裟的出家人，有些民眾準備大把銅板或百元鈔，一一發送給街友，在志工引導下，街友乞討秩序良好。

70歲街友黃智植已連續多年到狀元亭乞討，他說，今年收入明顯縮水，去年乞討1天半約有8、9000元進帳，今年到24日中午才乞討到3000多元，景氣差，來發紅包的民眾也較往年少，連玉皇宮董事長去年發600元紅包、今年僅200元。

有街友說，往年人潮多，有人兩天可乞討上萬元，但今年好景不再。還有街友堅持兩天不閤眼，在狀元亭「堅守崗位」，以免失去乞討機會；有些街友則撐不住，找個地方小睡片刻，再回來乞討。街友們說，每年天公生在狀元亭乞討是他們最大的收入來源，機會難得。

民眾發紅包「有意義」

不少民眾默默行善，到狀元亭發紅包，經營民宿的曾小姐，準備一疊百元鈔，偕老公殷雲龍抱著兒子來發紅包，她說，去年朋友找她來，覺得很有意義，「有能力就多幫助一些，每年都準備1萬元發送。」殷雲龍說，有能力就幫助人，不求什麼。

一位不願透露身分的年輕帥哥拿著一大疊紅包分送，有街友高興的說「好久沒有拿到紅包了！」一再點頭致謝；也有人發送麵包、糖果。

高市街友關懷協會理事長陳金城說，安排到狀元亭乞討的街友都是「弱勢中的弱勢」，特別可憐的安排在第一排，乞討的機會較多。街友關懷協會還貼心在現場設攤，供街友將乞討來的銅板換成紙鈔方便攜帶，減輕重量。

(中國時報)