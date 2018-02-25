孤兒找嘸工作 25歲當街友

2018年02月25日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

街友最終目標應是就業可以自立，但是高雄市街友關懷協會理事長陳金城坦言，媒合街友就業有相當困難度，該會去年接受衛福部委託，好不容易媒合15位街友就業，今年將再接再厲。

街友關懷協會設在三民區的「行德宮」，每天傍晚街友大排長龍領便當，形成當地特殊景觀。陳金城說，協會發出的街友證有1200多張，去年花在街友的費用約1900多萬元，每天領便當大約450人。街友有的是沒有謀生能力、沒房子沒親人，夜睡公園；老人、殘障、弱勢貧困或暫時失業等。

他說，輔導街友就業需要耐心，有些與企業主媒合上有問題，有的街友則無心工作，媒合有其困難度，去年衛福部補助協會輔導街友就業，原本目標10人，最終媒合成功15人，他們有的到加工區當包裝員，或到工地打零工。

街友當中也出現20多歲的年輕人，25歲邵姓青年是孤兒，他說，離開育幼院後，找過清潔業等工作，但都沒下文，沒工作只能靠乞討為生，平常露宿高雄火車站。

高雄市街友關懷協會執行長林朝安說，輔導街友就業不易，不少街友對領月薪的固定工作沒興趣，有街友經輔導去洗車，不到3天就落跑，寧可打零工，當天領現金，尤其是參加廟會陣頭，1天1000至1200元，領1天可過幾天日子。

高雄市社會局設有三民及鳳山兩處街友服務中心，提供街友入住，並委託社團辦理街友就業輔導，也媒合一些街友就業；一位長期接觸街友的社工說，媒合街友就業能否成功，街友自己的意願是關鍵，如果街友沒有工作意願，怎麼輔導都沒辦法。

(中國時報)