新興毒品流竄 害死15歲少女

2018年02月25日 04:10 中國時報 張孝義 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

新興毒品變化快速，偽裝成糖果、零食，咖啡、奶茶包等，危害日趨嚴重，讓沒有警覺性的青少年，混搭使用發生嚴重致死後果，W Hotel小模吸毒致死案，凸顯問題嚴重性，法務部法醫研究所去年化驗，發現最年輕吸毒致死者竟是15歲少女；施用毒品的平均致死年齡更下降為28.8歲，讓檢察官直言，根本是向死神招手，政府已透過修法及設備採購，全面打擊新興毒品氾濫。

法務部督導反毒業務的常務次長張斗輝說，目前台灣新興毒品濫用，大多偽裝成毒品咖啡包、奶茶包的形式流竄在各種轟趴、Motel及青少年間，不易察覺。

還有新興毒品致死率遠高於傳統毒品，主因被誤認是「助興劑」沒有警覺外，「混搭使用」是最嚴重的問題。依聯合國的定義，新興毒品是「新興精神活性物質」，本身沒有任何醫療用途，純粹是規避毒品管制法規下的產物，混合使用後，很容易超過人體能接受的劑量，且有些物質本身藥性就有衝突，盲目混合使用，嚴重危害使用者的生命安全，W Hotel小模遺體就檢驗出9種新興毒品。

為打擊毒品，法務部將修法，將持有三級毒品K他命構成犯罪的數量，由20公克下修為5公克，超過就構成犯罪。販賣混合性毒品也將修法加重一半刑度，尤其是賣給未成年人、孕婦及混合式毒品，都在加重刑度的範圍內，將從目前法定本刑7年，提高到10年以上。

今年1月1日起，在轟趴、Motel及查獲少年施用新興毒品，都優先以廣篩尿液方式檢驗，以降低染毒黑數；法務部並配合教育部、警政署強化對新興毒品的綿密通報，並加強在校園附近熱巡邏，壓制新興毒品。

張斗輝表示，經過努力，2016年學生濫用藥物通報人數已較2015年下降42.48％；去年粗估仍持續下降，但政府要向毒品零容忍努力。

(中國時報)