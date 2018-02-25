驗毒新儀器上陣 精準速度快

2018年02月25日 04:10 中國時報 張孝義 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

為全面壓制新興毒品氾濫，行政院去年動用1.5億元預備金，為法務部調查局、法醫研究所；警政署刑事警察局各添購4套操作簡易、掃瞄速度快、耐用，可提高三成篩驗速度的新興毒品篩驗設備，提升檢驗準確度，即時打擊毒品犯罪。

新興毒品變化快速，警方查緝時，原本使用的初篩試劑，容易出現「偽陽性」，法醫所因檢驗能量不足，委外篩驗費用又高，每項毒物檢驗費高達4000元，以W Hotel小模命案為例，驗出9種毒品就要3萬6000元，士林地檢署1年就得支付上百萬檢驗費用，有些含量甚至低於1％還驗不出毒品。

法務部說，行政院認為挖出新興毒品黑數刻不容緩，動用預備金為法醫所、調查局、刑事局等國家實驗室添購新篩驗設備。

調查局鑑識科學處調查官王鐘鋒指出，新儀器掃瞄速度比過去快三成，且耐髒，更換檢體造成的汙染率低，可有效提高篩驗能量。篩驗的照圖譜，聯合國只是由毒品犯罪問題辦公室就文獻記載及各國查獲的新興毒品進行整理，供各國執法機關參考比對。

民間非營利組織也開放上傳圖譜，如目前最大的「分析緝獲毒品科學工作組（SWGDRUG）」就可以下載圖譜進行比對，也可將我方實驗室驗出的新類型毒品上傳，聯手打擊新興毒品。

王鐘鋒強調，新儀器的廣篩方式可以有效掌握新興毒品的類型，提供毒品審議委員會認列新興毒品，對打擊新興毒品幫助非常大。

(中國時報)