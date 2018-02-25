沒邀李榮浩 楊丞琳獲阿嬌送吻

阿嬌啾一下

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中國時報
報導（香港傳真）
對唱陳柏宇
楊丞琳來香港開唱，為此重新打造三套服裝，首套表演服小露事業線和美背，相當優雅。

楊丞琳24日起在香港紅館連2晚舉辦「青春住了誰」巡演，剛升格準人妻的鍾欣潼（阿嬌）昨到場坐第一排力挺，一現身就讓現場起了小騷動，阿嬌事先更串通工作人員，瞞著楊丞琳到休息室探班，讓正在梳妝的她又驚又喜。

楊丞琳昨說：「我有跟阿Sa說，阿Sa在拍戲，她說阿嬌是TWINS的代表。」下台擁抱阿嬌時她還被對方親了一口，讓粉絲全激動不已，楊丞琳笑說：「太開心了，被美女親。」

改造舞台貼近粉絲

這回是楊丞琳暌違5年再到香港開唱，昨她首先用廣東話道歉：「對不起，讓你們等了5年。」一開場，她由中央透明光柱電梯緩緩升高，伴著〈年輪說〉的歌聲現身，她頭上戴著銀紫色透明材質的頭飾，穿著全新打造的服裝，隱約露事業線和性感美背，接著唱〈仰望〉、〈想幸福的人〉等歌，現場觀眾紛紛跟著大合唱。

昨除了唱粵語歌，還特別訂製全新服裝，並改造延伸舞台，與歌迷最近只有30公分距離，身為演唱會總策畫的她，前一天更彩排到半夜12點。她先前曾斬釘截鐵表示，不會邀男友李榮浩當嘉賓，「我5年沒在香港開演唱會，看我就好了。」更坦言：「雖然紅館很舒服，但會讓藝人感覺像『裸體』，很辛苦。」昨雖未見到李榮浩身影，但有男友送的麥克風陪同演出。

年後才開唱嚷怕肥

2008年曾和她合唱經典粵語歌〈理智與感情〉的香港歌手陳柏宇昨擔任嘉賓，也是兩人首度在合體演出此曲，她表示：「當初錄音我們是分開錄的，所以這是10年來我們第一次同台演唱！」

演唱會選在過年後一周舉辦，楊丞琳自曝過年期間完全不敢放鬆嗑美食，開玩笑說：「以後演唱會可不可以辦在過年前啊！演唱會結束後，慶功宴上我一定要大大享受一下我最愛的香港美食。」

(中國時報)

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