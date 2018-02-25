乾德門告別式等嘸親兒

2018年02月25日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

乾德門遺孀王雅涵（左三）昨帶陳微（左起）、陳希愛、外孫（右起）及女婿致意。（蘇蔓攝）

湯志偉和乾德門情同父子，昨到場悼念。（蘇蔓攝）

余天昨送有50年交情的乾德門最後一程。（蘇蔓攝）

劉曉憶昨在告別式上哭到眼睛、鼻頭都紅了。（蘇蔓攝）

資深藝人乾德門（乾爸）2月5日因肺癌過世，享壽74歲，24日告別式上，遺孀王雅涵帶著2個女兒陳希愛（舊名陳萍）、陳微和外孫都在場，但乾爸與前妻生的兒女乾正、乾瑜都未現身，前妻也沒出現。乾德門生前曾感嘆，兒子鐵了心不見他，父子倆17年前沒見，人生最後一程仍抱憾而終。

乾爸當年對兒子曾觸法覺得羞愧，其實關懷兒子沒斷過，也曾請前妻開導兒子，他生前說：「我真的很關心他，再怎麼說他永遠都是我兒子。」據知，乾正當年很在意乾爸曾在媒體前指責他，父子因此有心結，乾正赴美後沒再和乾爸聯絡，這次沒返台，乾正、乾瑜只說會在美國用自己方式悼念父親。

和繼女感情深厚

陳希愛和陳微是乾爸現任老婆王雅涵和前夫所生，乾爸和兒子緣淺，但對繼女陳希愛、陳微視如己出，他生前住在陳希愛買的房子，生活費除拍戲所得，2女也會負擔，父女感情深厚。

乾德門出道47年，作品包括《麻辣鮮師》、《新白娘子傳奇》等。他年事雖高，對拍戲仍充滿熱情，去年還拍電影《報告老師！怪怪怪怪物》及公視迷你劇。

湯志偉昨擔任公祭引言人，他比乾爸兒子更像兒子，兩人在電視劇曾演父子，後來在《痞子英雄》搭檔，每年過年都包紅包給乾爸，他憶及10歲就與乾爸合作，「他演殺人魔，每次出現把我嚇得半死，看到他就哭，是乾爸很常拿出來講的趣事。」兩人從電視劇、電影合作到舞台劇，「乾爸為人爽朗熱情，每次出現都讓現場很熱鬧。」

貼心溫暖沒架子

湯志偉在現場也對文化部長鄭麗君請願，能否給乾爸一個鼓勵，讓他在天上更開心，鄭麗君表示會在之後頒獎典禮向乾爸表達敬意。

湯志偉說，乾爸也是個美食家，喜歡美好事物，對晚輩沒架子，跟所有人打成一片，不時會打電話關心他全家，貼心舉動常讓人覺得溫暖，昨看到乾爸的回顧影片歷歷在目，「他的身影依舊清晰的在我的腦海裡」。

余天和乾德門交情超過50年，他感嘆台灣演藝圈環境太差，很多資深藝人晚年落魄、沒演出機會，像乾爸狀況不好時還開計程車，余天希望文化部呼籲各電視台，多做自製節目，給資深藝人舞台。被問乾爸兒子沒現身，余天表示聽過乾太太說乾爸很遺憾，他覺得當兒子的不應該，「不管以前再怎樣，老頭子走了，都要回來送一程。」

(中國時報)