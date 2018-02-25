李亦捷：演戲讓我有存在感

李亦捷（右）在《憨嘉》中和鄭人碩飆感情戲。

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中國時報
專訪

今年25歲的李亦捷，念高中時就演出張作驥導演的《當愛來的時候》，並以該片在第13屆台北電影節拿下最佳新演員獎，就在業界看好她大放異彩時，李亦捷卻選擇步入校園，直到她大二接下外景節目和演出，因擔心在重視小組報告的科系拖累同學，才選擇休學回到舞台，幸好當時得獎光環仍在，戲還有得演，她笑說：「走這行真的不能消失太久。」

2014年李亦捷家中遭逢鉅變，她不得不再次抽離演員身分，轉尋穩定收入，開始過著1天打3份工的日子。她早上去早餐店、中午當櫃台行政人員、晚上做咖啡廳，看遍服務業甘苦，她曾在早餐店因找錯錢，被客人用錢丟。

打工的日子中，李亦捷發現自己「無處不演戲」，跟客人介紹產品、收桌，都假裝自己在演戲，這才驚覺自己非演不可。於是去年開始，她一邊接戲一邊打零工，應徵每個工作時都會預告老闆：「若有戲約就會離職，可以接受的話工作期間一定加倍努力。」

給自己3年時間

去年李亦捷拍了《林投記》，製片助理總是多買茶葉蛋給她，接著她拍《憨嘉》與相識的前輩鄭人碩合作，鄭得知她的情況後，也每天請吃一顆剝好的茶葉蛋，讓她點滴在心頭。

李亦捷搖晃的戲路人生碰到不少貴人，這次回歸戲棚，她再給自己3年時間，「再得獎不敢多想，但演戲讓我有存在感。」

(中國時報)

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