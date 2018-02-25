美聲暖男4人有堅情

傑米（左起）、湯瑪斯、麥可和麥特是少見的4人男子跨界組合。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

英國團體美聲暖男（Collabro）是超夯男團1世代（One Direction）師弟，2團皆由5個大男孩組成，從知名選秀節目發跡，並先後簽在英國製作人賽門考威爾（Simon Cowell）旗下，因此難免遭外界拿來比較。主攻跨界演唱的他們對這些壓力不放心上，團員麥可（Michael Auger）認為雙方的「客群不同」，笑言：「對方通常受到年輕美眉追逐，但喜歡我們的師奶比較多。」

傑米（Jamie Lambert）曾見過奶奶和母親帶著女兒一家人來聽演唱會，讓他們備感溫馨，也深信能透過表演，讓更多年輕人接觸非主流音樂。麥可笑說：「我們演唱過最能吸引少女族群的應該就是〈Let It Go〉了吧！」其實美聲暖男演唱不少音樂劇經典歌，28日將在台帶來〈獅子王〉、〈美女與野獸〉、〈悲慘世界〉等曲目。

為護嗓全員禁菸

除了進軍亞洲，麥特（Matt Pagan）表示今年還將在郵輪巡迴演出，並返英挑戰5個月內進行百場演唱會，被問如何紓解壓力，開朗的湯馬斯（Thomas J Redgrave）說只要睡飽就好，尤其他們為保養好歌喉，平日維持正常作息，只會在演唱結束後小酌，全員也禁菸。雖在2016年面臨團員退出，4人更堅定感情，就連放假都一起出遊，此行來台也形影不離，除了逛夜市，還大唱卡拉OK，搞笑自嘲：「工作時候唱歌，休息時間也用唱歌釋放壓力。」

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(中國時報)

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