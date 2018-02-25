2018年02月25日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

鐵道常是日本眾多影視作品的重要場景，如《鐵道員》、《阪急電車 單程15分鐘的奇蹟》、《東京愛情故事》、《鎌倉物語》等片以及不少MV都取景自鐵道，鐵道迷常前往朝聖，粉絲更愛親赴感受氣氛。

高倉健主演的《鐵道員》描寫鐵道車站站長故事，攝於JR根室本線幾寅車站，至今仍存原貌的月台、候車室等都緊繫劇情，連理髮店、食堂等道具屋都完整保存著。

中谷美紀主演的《阪急電車》更將場景拉至車廂內，攝於全程只需15分鐘的迷你路線「阪急今津線」，短短路線卻濃縮了複雜人間群相，中谷身著白紗孤單地站在車廂內一景蔚為經典。

拍攝地變觀光景點

名作《東京愛情故事》中，鈴木保奈美飾演的赤名莉香在伊予鐵道梅津寺站欄杆上綁著寫著「再見，完治」的手帕一景，粉絲可能光想起就眼眶泛紅。關鍵劇情「4:48的班車」與莉香刻意提早搭上的4:33兩班電車至今仍在運行，讓人感慨。月台上「《東京愛情故事》拍攝場景」的牌子驕傲地宣示這海邊狹小的月台曾帶給無數觀眾深切的回憶。

不少MV也在電車取景，像「早安少女組。」單曲〈女子喧嚷物語〉完全在車廂中拍攝，攝影中電車還一邊行駛著，讓給人悠緩印象的東京路面電車「都電荒川線」呈現活潑面貌。

《鎌倉物語》中將台灣客熟悉的「江之電」設定為可達「黃泉之國」的電車，劇組精心重現了骨董電車。台灣片商特別在台北捷運打造了一輛充滿了可愛妖怪的《鎌倉物語》命運列車，3月4日前於板南線往返行駛。

(中國時報)