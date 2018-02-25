白神山地 走進絕美潑墨畫

2018年02月25日 01:12 中國時報 劉育良 （日本青森） 報導（日本青森）

青森風大，在積雪中掀起「地吹雪」特殊奇觀。（HOTEL GRAND MER山海館提供）

綁上特製的木製鞋，方便雪地行走。（劉育良提供）

只要溫度夠低且持續，瀑布將連成一串冰線。（白神館提供）

雪屋內空間寬敞，容納幾人不成問題。（劉育良提供）

劉育良（日本青森）

隆冬時節的青森，是厚厚冰雪覆蓋的白色世界。正因嚴寒，或許降低了旅遊的念頭，也可能因風雪影響交通前進的動線。但，雪世界下的青森並不孤寂。對於南方國度的旅人，雪更是魅力和吸引力的動力。一趟寒凍心扉的雪中行，就從積雪超過50公分，在冬季封閉、須提前申請的白神山地出發！

在這個冬季最強寒流襲日之際走訪青森白神山地，氣溫是零下12度，大雪沒停歇的飛落，眼前所見白茫茫。冷得刺激和有感，反倒興奮了「踏雪尋奇」的雪地旅程，尤當走入冬季封山、一年不超過300人申請入山的白神山地雪中健行，領略日本第一個列入「世界自然遺產」的自然景物，更是難得體驗。

穿自創雪地鞋

位於青森、秋田兩縣之間的白神山地，絕大多數地區冬季因雪量過大的安全問題而封山，即便比較接近當地村落的山區路線，也因低溫、風寒、積雪，必須提前申請、有專業導遊帶路，才能一探冬季祕境。當然，天候左右了前行的步伐，而所謂的「靠山吃山」的法則，讓當地人克服了天候，在「萬徑人蹤滅」的嚴寒山區開步走。此時此地，保暖當是首務，縱使身上裹上厚衣，擋水防風的外罩衣仍不可或缺，不讓身體的熱氣外散，確保了體溫；一路積雪，則需靠特殊長靴外綁上當地人自創、以木頭製成的雪地鞋，方便雪地行，手拄木杖讓身體有了平衡支撐。

見地吹雪奇景

萬事具備，在專業導遊帶領下前進，每一步都踩得沉甸甸、氣喘吁吁。1個多小時的前進，腳程已痠、身體也熱了，往青池途中經過數個湖泊，半封凍的湖水因冬季日曬不夠而呈現黑色，對映雪的白，有如潑墨山水畫情境的絕美。

青森西部雪量大、緊鄰日本海海風強勁，風吹積雪後形成的「地吹雪」奇景雖美，卻也冷得直打哆嗦。當地人以厚重的毛毯包住頭部，彎低身子前行，不讓漫天飛雪和低溫入侵，這樣的畫面對國人而言，新鮮感十足，在頻頻喊冷的過程中卻也玩得不亦樂乎。

雪，是白神山地一帶的冬景色，雖然此時的遊客不若秋季可賞楓、順道摘蘋果，是旅遊淡季，但，青森人在天候許可的前提下，著手開發「冬季散策」路線，讓人感受到冰雪世界下的戶外活動，從遨遊大自然到滑雪場滑雪、雪屋趣聞，讓雪對於台灣人的熱魅力，活絡了冬季的青森，也藉此讓人懂得珍惜自然瑰寶，詳情可上青森縣自然保護課網站（www.pref.aomori.lg.jp）查詢。

(中國時報)