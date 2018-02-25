國立故宮博物院院長林正儀 進化故宮新美學

2018年02月25日 01:12 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（台灣服飾設計師協會副理事長暨執行） 受訪者林正儀（國立故宮博物院院長）

國立故宮博物院與周裕穎（中）合作雙品牌，挺進紐約時裝周。（樂時尚提供）

溫筱鴻（左）林正儀（右）。（樂時尚提供）

林正儀運用新創意，創新故宮的媒體傳播。（樂時尚提供）

故宮經典的「玉人與熊」（左）與「翠玉白菜」（右），透過周裕穎的創意走出台灣。（樂時尚提供）

文化與時尚好似一體兩面的生活藝術，一個是跑在時間最前端的潮流趨勢，另一個是悠久歷史背後的know how。最近我參與周裕穎Just In Case與故宮攜手合作的雙品牌聯名「SuperlinXX超脫」系列服裝，看到時尚的元素注入故宮的文物中，我想這就是文化、時尚交集的最美麗的火花，感謝林正儀院長願挺身而出，把台灣傳統工藝、職人技法、時尚設計，透過設計師周裕穎的創意，讓台灣最在地的歷史文化走入紐約時裝周，真正落實故宮的精神，讓文化美學與全民一起共享。

能有機會面對面的與院長深度訪談真的很榮幸，他真的是一位學識淵博的美學藝術家與歷史哲學家，琴棋書畫無一不精，且林院長深耕台灣在地的文化藝術資源，曾任許多台灣各地博物館的改造者，籌備國立台灣歷史博物館、擔任國立台灣美術館館長，還參與台南奇美博物館新館的籌建開館等等。

傳承寶島文化美感

我開玩笑說，他就像是一個「行動的藝術百科全書」，對他而言，具有歷史的古物都像是他生活的一部分，更希望把這些具有故事或工藝推廣到生活美學，也因如此，本來已經進入退休生活的他，又再度執掌故宮的轉型計畫，也因林院長的促成，和時藝多媒體共同引進許多國外知名的藝文展覽如奧賽美術館、大英博物館或木乃伊展等，他不僅希望把國外知名的文化帶入台灣，更發展許多深具創意的藝術文創生活商品，希望讓台灣的生活更充滿藝文氣息。

每每聽到他講述故宮館內的古物或台灣職人們的工藝技法時，我感動的是他眼中仍是滿滿熱情與能量，他更希望大家的生活之中都是一種文化的美感，讓這些真正代表台灣的資產，好好傳遞延伸下去；其實不只是僅能夠被觀賞的文化藝術品，而是非常重要且有意涵的文化的資產，這些文物除了能夠被民眾欣賞與用於教育推廣外，其實還能夠提升自我的內涵與水平，背後更具備許多社會的價值性，但是要如何把這些多元文化價值被轉化與運用，這就是我們需要思考的議題。

時尚工藝結合生活

早期院長擔任台灣國立工藝研究所所長時提倡推動「時尚工藝」與「當代生活」的結合，就是完美的例子，早在2008年就推動Yii易品牌，來自中國智慧經典《易經》是一種改變與轉化，Yii有易、藝、意多層涵義，希望運用台灣的素材、工藝的技術搭配設計讓轉化變得更實際化，舉凡這些形態上的織品、家飾、燈飾等，都是「時尚工藝」與「當代生活」結合衍生的器物；從前的農村社會，人們使用的飲水器皿，和我們現代人使用的水杯，就有非常大的形態上的設計與改變；從前人們的工作，多以務農與田邊工作為主，喝完水就必須下田耕種，因此使用的飲水器皿則以茶碗為主，就足夠滿足當下的需求。

現今時空背景的轉變，不再以務農為主，新形態的辦公室文化成了主要狀態，講求的是生活便利與節奏步調的快速，因此設計發展產出加蓋的隨行杯，和訴求保溫效果的保溫杯等，這些同樣功能性質的飲水器皿，因時空文化背景的不同，有了全新樣貌與外觀設計，甚至還發展出不同的功能，這些當代的需求是以前從未被思考過的。時尚工藝美學設計，要如何創造？其實就是需要結合美感、美學以及生活上所累積的經驗，才會有的創意設計。

所以，美學教育的一環，是需要被看重的另一個層面的價值，然而時尚工藝美學設計，考量的不只是形態外觀上的設計變化，還必須去包含當地產出材料的選擇應用、技術上的製成工法，才能創造與設計出符合當代生活的「時尚美學工藝」。

或許就是堅持努力推動時尚工藝的動機，院長接任故宮後推動的新故宮計畫，2018年努力發展雙品牌策略聯盟，這也是與周裕穎合作的契機點，去年周裕穎運用董陽孜老師的墨寶讓台灣當地西服品牌Carnival嘉裕走出國際；記者會上看到故宮代表性的「翠玉白菜」及「玉人與熊」，還將台灣最具代表的職人工藝完美表現出古物轉化的最佳創意表現，可讓國際間看到故宮與服裝的設計激盪。

現代時尚連繫古今

2018年故宮的雙品牌計畫，SuperlinXX超脫系列，就是將傳統的文物古物結合台灣傳統工藝與時尚設計，以故宮國寶「翠玉白菜」、「玉人與熊」、「快雪時晴帖」、「谿山行旅圖」等多件館藏為設計，結合天染工坊陳景林老師的藍染工藝、台灣藺草學會劉彩雲老師的編織工藝、梅桂服裝公司胡梅蘭、胡梅花的珠繡工藝、台南府城光彩繡莊林玉泉的立體繡工藝、Master tattoo & COW大毛的刺青工藝等台灣傳統工藝共同參與製作，透過現代時尚連繫古今國寶的匠人精神，打造具現代輪廓且內蘊傳統的時尚作品，這些設計創作都是讓人為之一亮的，並推動到國際紐約時裝周展現，用設計力帶領台灣文物資產挺進國際。

設計上運用了編、織、染、繡、串等技藝手法，這些是我們東方國家才有的傳統技法，把台灣在地的文化特性發揮出來，「東方為體、西方為用」，讓設計作品有濃濃的東方味，並結合了西方的形體設計，因此才有如此創新的服飾呈現，院長還開玩笑說，現在有許多文創商品，根本不能稱為設計，因為他們只運用西方圖像印刷技術，將東方的圖樣轉印在物件上就稱為文創設計。

西方國家擅長運用多是使用模具鑄造法，將像要製作的工藝物品灌入模具中，在去定型塑出，而東方國家的工藝，可是獨有的編、織、染、繡、串等工藝技術傳承，卻逐漸的流失與忽略。故宮的文化資產價值就是希望能夠「深耕在地，邁向國際」，致力推動國寶和在地化、文物生活化及展覽國際化，所以這次與周裕穎設計師合作前進紐約官方時裝周，藉由跨域合作，成功讓文物能連繫傳統與現代，邁向國際。值得一提的是，此次聯名作品結合當代時尚和工藝技術，除呈現國寶多元價值外，也讓故宮文物以不同的詮釋表現手法，介入當代社會並積極連結生活日常，充分展現國寶文物新的時代性。

歷史資產全民共享

訪談過程中，發現我們都有契合的想法跟理念，聽他說著這些故事與想法，我都笑著說他真是我的偶像，超級無敵感謝他願意如此無私的貢獻，有一個如此了解民間企業與文化的傳達者，我內心也超級激動，感恩有院長願意站在政府的角色努力支持台灣當地的文化，我也會學習著院長堅持自我的夢想，努力向前衝，或許就是這樣不怕累及充滿熱情的態度，院長與我一致認同人生的追求不單只有金錢上的成就而已，能夠推動被後應該被看見的價值，那才是真正重要的目的。

院長的大半人生都奉獻在公務機關服務，但他年輕時也待過民間單位，退休後回任故宮院長之前更捨棄了民間的高薪工作，再度投身政府公部門，希望的就是能夠將文化藝術價值轉換，推動給更多人，讓這些具有歷史的資產真正被台灣人民共「享」， 而不是只是共「想」。而我剛剛榮任台灣服飾設計師協會執行長職務，同樣的也是希望台灣的這些服飾設計師們，不論是新銳或是資深設計師，都能永續經營，讓更多台灣的文化資產價值能夠被重視與看見，發展出真正屬於台灣的百年品牌。

(中國時報)