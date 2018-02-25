高畑充希下巴挑逗堺雅人

2018年02月25日 01:12 中國時報 報導溫博鈞

高畑充希（左）與堺雅人兩人相差20歲，飾演夫妻卻默契十足。（中影提供）

日片《鎌倉物語》講述年輕貌美的人妻亞紀子（高畑充希飾）嫁給住在鎌倉的懸疑小說作家一色正和（堺雅人飾）後，生活充滿驚奇，住在人、幽靈和妖怪共存的神祕國度，甚至看過死神出沒。有天正和一覺醒來發現一封消失的亞紀子留下的信，為將亞紀子找回，展開一段冒險奇幻之旅。

高畑充希曾主演《大姊當家》，在台灣播出時獲好評，《鎌倉》導演山崎貴認為能把原作中稍微脫離現實，卻充滿日常氛圍的演技展現出來的女演員相當少，他說：「由高畑小姐來詮釋不但顯得非常可愛，也多了一份惹人憐愛的揪心感，真的非常棒。」

首度合作有默契

堺雅人在《鎌倉》化身缺乏靈感的懸疑小說家，不僅要尋找突然一夕之間命喪黃泉的老婆，還想盡辦法偵破到底是誰在搞鬼，山崎導演透露選角時對製片說：「如果堺先生不願接演，我無法拍這部電影」。他認為堺雅人表演幅度極廣，從軟弱到帥氣的角色變化自如，這些氣質就跟片中角色設定非常接近。

高畑充希與堺雅人在片中有許多放閃戲，雖是初次合作，年齡又相差20歲，互動卻充滿火花，高畑充希說：「我最常做的就是將下巴靠在堺先生肩上然後凝視他。」堺雅人回憶拍攝趣事說：「導演希望我倆的互動能讓他感到害羞，結果被這麼一說，還真的害羞得不得了呢。」電影3月2日在台上映。

(中國時報)