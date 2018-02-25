宋承憲摧殘《金昌洙》嚷興奮

電影對趙震雄（前排中）飾演的「金九」做足史實考究，後排左為宋承憲。（可樂電影提供）

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中國時報
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趙震雄（左二）和宋承憲（右二）有精湛的對手戲。（可樂電影提供）

「韓流天王」宋承憲在《獄火重生：金昌洙》中飾演典獄長姜瀅植，他演技大突破，揮別過去深情形象變身大惡人，首度詮釋反派人物，呈現典獄長冷血殘暴的一面，囂張跋扈的表現令眾人氣得牙癢癢。

宋承憲模特兒出身，1996年起參與影視拍攝，2000年憑藉電視劇《藍色生死戀》紅遍亞洲，成為韓國炙手可熱的演員，他以往演出的角色大多是充滿理想抱負的青年，諸如電視劇《熱血刑警》裡年輕有為的警官、《律師事務所》中聰明能幹的律師，到了2014年的19禁電影《人間中毒》，以大尺度裸露的激情演出，一反過往的正直小生形象，獲得南韓第35屆青龍電影獎人氣獎肯定。

被讚還原度超高

這次願意突破演出既冷血又殘暴的角色，宋承憲受訪時表示，主要受到該片根據史實改編的真實性、戲劇張力深深吸引；在這個描寫金昌洙蛻變成熟的故事裡，作惡多端的典獄長令他特別感興趣，以及當一個演員，能遇到這種充滿挑戰又有意義的嘗試感到非常興奮！

《獄火重生：金昌洙》獲韓國媒體評價史實還原度超高，是繼《我只是個計程車司機》、《1987：黎明到來的那一天》後又一真人史實改編感動獻映，選在3月1日在台上映，該日也是紀念韓國獨立精神的「三一節」，讓電影更具深刻意義。

(中國時報)

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