黃心娣害毛小孩 見色忘主人

2018年02月25日 01:12 中國時報 徐桐炘 報導

哎唷一見黃心娣就立刻湊上去，將「媽媽」忘在身後。（取材自臉書）

哎唷在黃心娣懷裡相當乖巧。（粘耿豪攝）

黃心娣在《蘭陵王》飾演「玉兔」，打開知名度。（資料照片）

適逢狗年，愛狗的黃心娣想向粉絲介紹遛狗好去處，她原本養了一隻博美犬，但因工作常不能陪伴牠，捨不得牠長時間孤單待在家，只好忍痛送人，但現在剛好能玩經紀人養了近1年的巴哥「哎唷」，儘管她的臉被哎唷口水沾到後就過敏，但仍抱著小狗不放，「沒什麼關係，等下就好了！」

或許是感受到黃心娣喜愛的心情，哎唷也非常黏黃心娣，一見到她就不停湊上去玩耍，1人1狗在四四南村到處閒晃、拍照，哎唷都很乖巧，讓主人都不禁吃味開玩笑說：「真是見色忘母！」

力推堂哥狗民宿

談起遛狗地點，黃心娣表示以往都是帶到家裡附近的公園，但因為她是從幼犬養起，建議：「還沒打完疫苗的狗狗不要隨意帶出門。」直到長大了點才帶牠往戶外走，恰巧黃心娣的堂哥也是愛狗人士，養有10多隻拉布拉多，還成為狗訓練師，經常會帶著狗去比賽，但其中一隻有分離焦慮症，堂哥捨棄原本在台北很好的工作，毅然決然前往苗栗開設狗民宿「狗狗水世界」，設有大草坪和戲水池，讓寵物在裡面可以盡情玩樂，還提供狗狗大餐，她也推薦哎唷可以去大玩一場。

黃心娣過去和愛犬形影不離，「去哪裡都帶著走。」她害羞說即使有些餐廳禁止寵物進入，但因為小狗太安靜，她經常就背在袋子裡走進去，和朋友吃完飯之後才想起，「牠真的很乖，完全不會叫，也不會想出來，在腳下無聲無息。」聚餐後離開餐廳一把牠抱出來，朋友都會驚呼：「妳有把牠帶出來！」

黃心娣最後仍決定將狗送人，因為牠患有分離焦慮症，「牠很可愛黏人，但很需要人陪伴，一放在家裡就會咬自己，身體從白色咬到變成粉紅色！」她至今回想還是很心痛，5年前踏入演藝圈，原本試鏡都帶著小狗走，但她逐漸忙碌後常不在家，家人又沒辦法幫忙照顧，導致小狗獨自待家裡就會自殘，因此她在拍攝《蘭陵王》飛往大陸前，依依不捨的送給一對退休夫婦。

退休後專心養狗

黃心娣當時設想很多，下定決心趁著小狗還沒長大時就送走：「最可愛的時候送給別人，人家就會把牠當成從小帶到大的孩子。」她也擔心：「即使還能再撐一下，但就有更深厚的感情，大一點再送養，我也不能確定別人對牠的感情到什麼程度。」因此她透過朋友聯繫上一對退休夫婦，最初她都會定期聯絡確認小狗狀況，對方也會傳照片讓她心安，她也發現，若要全心照顧寵物，「未來應該會等退休再養狗了！」

(中國時報)