黃心娣自製滷味傳承好手藝

黃心娣和家人們一起製作滷豬腳。

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中國時報
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黃心娣（後）和家人為善於料理的大舅媽（前排右二）慶生。（取材自臉書）

黃心娣新年期間常和家人去海島度假，也曾和姊姊帶著媽媽、大舅媽去韓國旅遊，但除夕夜一定得在台北吃年夜飯，她忍不住大讚大舅媽的手藝，醃紅燒肉、滷豬腳、鹹蘿蔔糕都難不倒，「全世界最好吃的蘿蔔糕就是她做的！裡面會加一點胡椒粉，剛蒸出來還能吃到蘿蔔絲。」她更大推獨特吃法，「一定要搭配蒜和醬油的沾醬。」

她最近怕大舅媽手藝失傳，開始學煮菜，「長輩都很細心，從食材就要精挑細選，醬料也是自己調製，吃起來就是不一樣！」豬肉還不能選飼料豬，「要選黑豬肉，吃起來比較不會有腥味。」去年底黃心娣不停生病，被醫生叮嚀不要出門，她也剛好在家一展料理手藝。

話說去年黃心娣在北京工作大病一場，回台看急診，醫生提醒不要出門，也警告她不能小看感冒：「早上有個病人送進來覺得是小感冒，出去1個小時再回來已經是植物人。」她聽完超害怕，乖乖在家休養，不但把工作都推掉，還特地去市場買蔬菜、豆皮等食材，準備滷菜配麵當作一星期糧食。

黃心娣笑說耳濡目染看長輩做菜，自己手藝也不差，讚自製滷菜好吃，煮太多還分送給朋友，但因不敢出門，「只能請朋友到管理室拿。」不過這場感冒拖到今年1月都還沒完全康復，靠吃中藥調身體，以應付年後前往大陸拍戲3、4個月，「要養強壯一點！」

(中國時報)

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