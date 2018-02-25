BMW i3環保衝先鋒

BMW i3環保衝先鋒圖片提供汎德公司

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中國時報
報導郭隆富
正2018年式BMW i3、BMW i3s純電版分期零利率專案
正2018年式BMW i3純電版企業純租專案

面對全球暖化、空氣汙染等環境議題，BMW集團將「改變人類未來的移動方式」視為品牌重要使命，不斷思考如何減少日常交通所產生的碳排放量，因而成立BMW i子品牌，以前瞻思維打造BMW i3、i8等純電及油電混合動力車款，兌現「永續發展」（Sustainability）的環保宣言。

BMW總代理汎德延續原廠理念，以行動支持企業及一般民眾達成減少交通碳足跡的目標，針對正2018年式BMW i3純電版推出企業純租專案，能以月租金3萬5800元承租BMW i3純電版共36期（含保養及乙式全險），不僅能降低開支，更能達到永續環保的企業形象。

長期下來花費划算

此外，BMW總代理汎德現正同步實施正2018年式BMW i3、BMW i3s純電版120萬60期零利率優購專案，邀您即刻享受充滿樂趣的電動生活。

BMW i3與BMW i3s不僅能夠節能減碳，長期來說更能為車主省下許多花費。以BMW i3純電版與一般汽油中型房車相較為例，若每日行駛距離為50公里，電費以每度3.52元、油價以每公升30元計算，在兩部車輛皆使用5年的情況下，BMW i3純電版將可比一般汽油中型房車省下油資、燃料稅及牌照稅共約33萬元台幣的開銷，更可減少超過50公噸之CO2排放量。BMW i3除可實現零碳排放理念，也能為擁有者創造極大化的經濟效益。

(中國時報)

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