全聯衛生紙抗漲買一送一

2018年02月25日 01:12 中國時報 報導王儒哲

全聯衛生紙促銷推薦商品

全聯今年福袋的最大獎－黃金福利熊是以9999純金打造，重量約62兩6錢3分（約2.34公斤），價值360萬元（包含黃金、工資、福利熊授權費用），全聯大年初一抽出幸運得主後便等待得主回來兌獎，2月23日年僅30歲的得主劉小姐一早與先生和兩個孩子一同搭乘高鐵到台北全聯總部領走黃金福利熊。

年輕媽媽劉小姐說，自己購買福袋地點是在屏東的門市，在開賣前10分鐘帶著4歲多的大兒子到門市排隊等買福袋，由於去年已經買過一次全聯的福袋但可惜沒有中獎，今年想再買一次試試運氣，沒想到居然真的中獎。劉小姐說，當時看到LINE直播上公布的號碼，還想說應該是寫錯了吧，直到再度確認後才馬上到門市詢問自己中獎了要怎麼辦？

全聯詢問劉小姐買福袋前是否有去廟裡拜拜求財運，劉小姐笑說沒有特地去拜拜，但因小女兒去年11月才出生，人家說「娶某前、生子後」，可能因此運氣特別好，「排隊時兒子跑來跑去，本來還想乾脆放棄不要買了。」此外，當時前面有一個老人家插隊，當下不想跟他計較，沒想到結果讓自己買到了有中獎號碼的福袋，也算是命中注定。

全聯的衛生紙價格目前尚未調漲，即日起至3月底都還有許多品牌衛生紙會做促銷，比如舒潔、可麗舒、得意、五月花等，都有買一送一、單袋特價或兩袋特價的活動，另外購買多件同品牌衛生紙還贈送Jamie Oliver印花，是順便集Jamie Oliver印花的好機會。全聯表示不會做領先調漲價格的通路，且會持續提供優惠價格給全聯的消費者，這時候來全聯買衛生紙可說是做聰明的選擇。

(中國時報)