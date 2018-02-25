COCO魅惑印記香水 摩登味

香奈兒摩登COCO 魅惑印記香水圖片提供香奈兒

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中國時報
報導魏嘉虹
香奈兒摩登COCO 魅惑印記香水圖片提供香奈兒

2018年，摩登COCO香水系列再次敘寫傳奇篇章，打造全新摩登COCO魅惑印記香水。延續經典東方調，獻給所有全然接納自己的天真、熱情與恣意，並擁有開懷微笑的女性。馥郁迷人的香氣，意蘊深遠；延綿的香氣，經典不散，一款專為不懈追求內心渴望的女性打造的香水作品。

全新香奈兒摩登COCO魅惑印記香水兼具柑橘果皮的清新與木質芳香的熱情，彰顯看似隨興實則堅強的個性特質。如今，全新香奈兒摩登COCO魅惑印記香水將這種雙重魅惑提升至全新高度。

「我想盡可能貼近最初的配方，同時賦予它嶄新的面貌。我調高了廣藿香的比重，發揮它的極限，讓其馥郁香氣在肌膚表面充分釋放，而又不影響前調的清新怡人。」調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）解釋。

在前調開瓶香部分，西西里柑橘與卡拉布里亞佛手柑代表著香奈兒摩登COCO系列所獨具的清新果香調。中調則是印度尼西亞廣藿香的基調與玫瑰、茉莉花香的完美融合。為使香氣更性感具女人味，調香師奧利維耶波巨於提高廣藿香比重的基礎上，更增添一抹東加豆與馬達加斯加香草所組合的琥珀香調，低調而不失優雅地烘托出廣藿香的深邃底蘊，賦予香奈兒摩登COCO魅惑印記香水前所未見的引誘魅力。

英國女星奇拉奈特莉自2007年開始擔任摩登COCO代言人，她優雅、美麗且具現代感的特質，完美詮釋了香奈兒女士隨心所欲、獨立自主的形象。在2018年推出的全新形象影片中，奇拉奈特莉再度化身為性感迷人的摩登女性樣貌，依舊是那麼率性自我，不被外在形象所侷限的自信女子。魅惑印記香水於2018年3月2日於全省香奈兒櫃點魅惑上市。

Index

香奈兒摩登COCO 魅惑印記香水

50ml 4360元／100ml 6270元

清新前調：西西里柑橘、卡拉布里亞佛手柑

女人味中調：玫瑰、茉莉花香

性感後調：廣藿香、琥珀香調（香草＋東加豆）

(中國時報)

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