素還真30周年 兩岸粉絲開趴

2018年02月25日 01:12 中國時報 林承彥 報導

頭戴蓮花冠，身背劍套、手持拂塵與書卷，是素還真的經典造型。 圖片提供霹靂國際多媒體

「蓮華誕」三十還真慶典

自1988年的《霹靂金光》登場之後，素還真將迎來出道30周年。走過了30個寒暑，這位超凡脫俗的霹靂一哥，以他獨有的圓融智慧與俠義精神，不僅在亂世中白蓮飄香，也陪你我看透紅塵紛擾。

就算你從未看過霹靂布袋戲，你也一定聽過素還真。在你心中的素還真是怎樣的形象呢？是手持拂塵的修道高人，還是身披戰甲的英勇武士？走過30個年頭，素還真的造型也經過一番流轉，但唯一不變的，是他總是將天下大同視為己任，同時兼具武藝、智慧、幽默、慈悲於一身，完美的形象也讓他自2001年到2017年，連續17年榮獲霹靂人氣票選排行榜第1名，是當之無愧的最佳男主角。

共同成長回憶

很多人從小就看素還真，說素還真陪伴走過人生青春路一點都不為過。這半甲子的光陰，是你我的成長回憶，讓未成熟的心智，與素還真一同走過人生歷練，共創光輝歲月。每當詩號「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢。腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天。」朗朗而出之時，我們總會念起素還真的俠義精神，同時感嘆世態炎涼，再也無人能取代素還真。

1988年，素還真初綻紅塵；2018年清香白蓮將回歸本真。今年素還真三十而立，在他生日4月30日前夕，海峽兩岸的粉絲同心籌畫了慶生活動，在台北以及浙江烏鎮同步慶祝，素還真的風姿將與大家再見，也讓素還真的30周年別具意義。

(中國時報)