中信銀升級無障礙網站

2018年02月25日 01:12 中國時報 報導楊閔惠

據財團法人愛盲基金會調查，全台視能困擾者人數破百萬人，為了解視障朋友對網路銀行之需求，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）邀請視障朋友參與該行無障礙網路銀行網頁設計，透過觀察操作過程與訪談，發現視障朋友登入網銀時，會出現需耗時從頭到尾聽取網頁內容、網站定位點不準確、語音報讀內容出現亂碼音訊等使用痛點。中信銀行數位營運處處長何慶媛說，「了解使用者需求，才是幫助他們的第一步。響應政府無障礙金融友善體驗服務，中國信託期望一開始就站在視障朋友需求上，升級無障礙網路銀行的使用介面。」

為提供視能困擾者無障礙的友善金融服務，中信銀行全面升級無障礙網路銀行，主打三大特色，包含：領先業界導入響應式網頁設計（Responsive Web Design），不論是使用電腦或手機瀏覽網路銀行時，視障朋友可以享受一致性的友善體驗；設置快捷功能選單與網站定位點，讓使用者無需將網頁從頭聽到尾，按一下快捷鍵即能知道網頁重點內容；登入網路銀行或匯率查詢時，皆有語音報讀功能友善導引。視障朋友可透過NVDA（NonVisual Desktop Access）報讀軟體或手機內建報讀系統，體驗該行無障礙網路銀行提供之金融服務。

數位金融上層樓

參與本次無障礙網銀設計的視障用戶孫小姐表示，上網最大困難是第一次接觸網頁但不清楚內容，另一位陳先生也說視障者須從頭「聽」到尾才能掌握網頁內容，視障者鍾先生表示無論在任何地方，只要有安全感，視障者也可以獨立生活，顯示只要網頁可以提供友善的介面，視障者就能輕鬆使用網路銀行服務，此次「中信方便家HOME BANK+」服務訪談影片可至youtu.be/K0XNT-Mp-HE觀看。

中國信託不僅導入響應式網頁設計，讓視障使用者無需因應使用載具的不同而重複學習，同時也改善對表格的報讀方式，凡遇匯率、利率等表格，不再一字不漏地從表頭讀至表尾，而是清楚地讀出表格的橫軸與縱軸關係，讓語意更為完整，視障者能更清楚聽懂。未來「中信方便家HOME BANK+」將持續從客戶體驗為核心，帶來更多更好的數位金融服務。

(中國時報)